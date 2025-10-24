Trabajadores de Maderas de Llodio se encierran en el Ayuntamiento de Llodio (Álava) contra los despidos

VITORIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Maderas de Llodio han iniciado esta noche un encierro en el Ayuntamiento alavés de Llodio para exigir la intervención de las instituciones públicas frente los 35 despidos iniciados por la empresa Garnica, que se llevará de la comarca de Aiaraldea al menos el 40% de la producción.

A partir de las seis y media de esta tarde, las calles de Llodio han acogido una multitudinaria manifestación, convocada por el comité de empresa de Maderas de Llodio, ante "la inacción de las instituciones y la defensa del empleo en Maderas de Llodio y en Aiaraldea".

A su término, los trabajadores han leído un comunicado en el que han acusado a la empresa Garnica de comenzar con los despidos de forma "sucia e irresponsable", tras un largo mes de huelga, y una vez finalizado el periodo de consultas del ERE. "Sin carta de despido ni aviso alguno. Les han comunicado que se quedaban en la calle a través de los ingresos (o su ausencia) en sus cuentas bancarias", han reprochado, para anunciar que en defensa de sus puestos de trabajo y de la comarca seguirán en la lucha.

Tras subrayar que no aceptan ningún despido de Maderas ni ninguna externalización de la producción, han denunciado la actitud "pasiva" del Gobierno Vasco y de la Diputación, y la "falta de responsabilidades para con la ciudadanía y en defensa" de la comarca, haciendo "oídos sordos" a las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores.

Por ello, han asegurado que es el momento de salir a la calle en defensa de un futuro "digno" para la comarca de Aiaraldea. "No pensamos quedarnos de brazos cruzados, porque nuestra generosidad no pasa por aceptar los despidos, el desmantelamiento y la deslocalización. Generosidad es estar del lado de las trabajadoras y trabajadores despedidos", han concluido.