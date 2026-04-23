Trabajadores de oficinas y despachos de Bizkaia recaban apoyos para recuperar su convenio colectivo 12 años bloqueado

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del sector de oficinas y despachos de Bizkaia, formado por unas 30.000 personas, están impulsando una iniciativa colectiva para reunir entre 6.000 y 8.000 apoyos, la mayoría necesaria para recuperar su convenio colectivo, bloqueado desde hace más de 12 años.

Según ha destacado desde el movimiento Bulegoak Borrokan/Oficinas en Lucha, impulsor de la iniciativa, la participación "está creciendo día a día mediante el boca a boca en los centros de trabajo, sin campañas institucionales ni estructuras sindicales tradicionales detrás, lo que refleja el nivel de preocupación existente en el sector".

Durante estos 12 años sin convenio, las tablas salariales han permanecido congeladas, "provocando una pérdida muy significativa de poder adquisitivo para miles de personas trabajadoras en Bizkaia", han denunciado desde el movimiento.

Para revertir esta situación, se ha puesto en marcha la iniciativa para recabar apoyos, con el objetivo de "construir una mayoría social visible dentro del sector que permita desbloquear la negociación colectiva".

Desde Bulegoak Borrokan/Oficinas en Lucha han señalado que el proceso está avanzando "gracias a la implicación directa de las plantillas". "Cada día se sigue apuntando gente. El crecimiento es constante porque la situación afecta a todo el sector. Estamos viendo cómo el apoyo se extiende empresa a empresa", han remarcado.

El convenio de oficinas y despachos de Bizkaia afecta a miles de trabajadores de asesorías, despachos profesionales, consultoras, ingenierías, gestorías, empresas administrativas y servicios técnicos.

La iniciativa pretende alcanzar entre 6.000 y 8.000 adhesiones, una cifra considerada suficiente para generar "una mayoría sectorial capaz de impulsar la recuperación del convenio", han explicado desde el movimiento, para hacer un llamamiento a las personas trabajadoras del sector a sumarse a la iniciativa "inscribiéndose en la web, compartiendo la iniciativa en sus centros de trabajo y participando en la organización colectiva del sector".