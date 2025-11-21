Los trabajos para reforzar la seguridad en la pasarela sobre Larretxipi de Errenteria comenzarán el lunes

SAN SEBASTIÁN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para reforzar la seguridad en la pasarela el estribo del paso superior de Larretxipi en el ramal de la salida 12 en Errenteria, que hace de enlace de la AP-8 con la GI-20 en sentido Behobia, se llevarán a cabo a partir del lunes y se prolongarán durante tres semanas.

La Diputación foral de Gipuzkoa ha señalado que "siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan", el enlace que permite acceder a Errenteria (Beraun) y Pasaia permanecerá cerrado al tráfico durante tres semanas.

Como alternativa los usuarios dispondrán de varias alternativas para llegar a estos dos municipios. La primera es utilizar la salida 19 de la AP-8 hacia San Sebastián hospitales y Astigarraga, continuar por la GI-41 hasta la glorieta de Martutene y tomar la GI-40 dirección Intxaurrondo hacia la glorieta de Garbera para acceder a la GI-20 dirección Pasaia-Errenteria (Beraun).

Los que circulen por la A-15 hacia la capital donostiarra deberán continuar hasta el enlace con la GI-41 San Sebastián hospitales en la glorieta de Martutene y continuar hacia Intxaurrondo y glorieta de Garbera.

Otra de las alternativas, ésta a la misma altura del enlace cerrado, es optar por la salida 12 de la AP-8 hacia Errenteria (Centro)-Oiartzun y salir por el peaje de Oiartzun.