Trabajos de reurbanización ocupan la calzada, acera y aparcamiento en la calle Doctor Ornilla, en Bilbao

BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ocupará la calzada, la acera y el aparcamiento en la calle Doctor Ornilla, entre la calle Artalandio y la avenida Gabriel Aresti, desde este próximo jueves y durante seis meses, aproximadamente, por trabajos de renovación de redes y reurbanización.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, la zona a ocupar será vallada con anterioridad, los trabajos comenzaran por el número 1-A, se permitirá la circulación de vehículos y se habilitará una zona para el tránsito peatonal.