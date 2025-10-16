Transportes inicia los trámites para construir la pasarela peatonal en Lezo, con obras licitadas por 3,7 millones

SAN SEBASTIÁN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el procedimiento necesario para expropiar los terrenos necesarios que permitirán la ejecución de las obras de construcción de una pasarela peatonal metálica sobre el km 633/960 de la línea ferroviaria Madrid - Hendaya, que sustituirá el paso a nivel del km 633/845 ubicado en la estación de Gaintxurizketa, en el municipio de Lezo (Gipuzkoa).

Las obras, ya licitadas por Adif por 3,7 millones de euros (IVA incluido), consistirá en construir una pasarela de un único vano que salve las cuatro vías de la estación y el andén central, que comunique los dos andenes extremos de la estación y que cuente, además, con juegos de escaleras fijas y rampas. De esta manera, se permitirá el acceso a personas de movilidad reducida, eliminando las barreras actuales, han señalado desde el Ministerio.

Adicionalmente, en el lado sur de la estación, se proyecta una rampa de acceso con escalera que permita salvar la diferencia de cota, de aproximadamente 5 metros, entre la carretera GI-636 y las vías y andenes de la estación, y comunique el andén 1 con el nivel de la carretera.

Desde Transportes han explicado que está previsto que el recorrido más frecuente del peatón será aquel que provenga de la carretera GI-636 y que, para cruzar al otro lado de la estación, utilice el acceso a la pasarela.

La Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario abre el periodo de Información Pública y convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar el 12 de noviembre de 2025.