Los tranvías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz Euskotren recuperan el horario de invierno

Archivo - Un tranvía circula al lado del río Zadorra en Vitoria (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskotren recuperará este lunes el horario de invierno en los servicios del tranvía de Bilbao y de Vitoria-Gasteiz. En Bilbao, los días laborables durante la mayor parte de la jornada y sábados por la tarde se ofrecerá frecuencia de 12 minutos, mientras que los domingos se circulará cada 15 minutos. Por su parte, en Vitoria-Gasteiz se recuperará la frecuencia de 15 minutos.

Según ha informado la sociedad pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, el miércoles, 3 de septiembre, el servicio del tranvía de Bilbao se interrumpirá parcialmente debido al paso de la carrera ciclista 'La Vuelta 25'.

El tramo Euskalduna-La Casilla permanecerá cortado a la circulación tranviaria entre las 12.30 y las 19.00 horas, aproximadamente. El resto del servicio tranviario de la jornada se ofrecerá con normalidad.

Las personas usuarias pueden consultar los nuevos horarios en la página web www.euskotren.eus, en la APP oficial de Euskotren o en el número de teléfono 944 333 333.