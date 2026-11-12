Trasladas tres personas al hospital por inhalar humo por mala combustión de un horno de panadería en Vitoria

VITORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres personas fueron trasladadas este pasado miércoles al hospital tras resultar heridas por inhalación de humo como consecuencia de la mala combustión de un horno de una panadería en Vitoria-Gasteiz, que provocó la acumulación de monóxido de carbono en el establecimiento, según ha informado la Policía Local.

La actuación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) se registró en una panadería de la calle Pablo Picasso tras el desvanecimiento de una trabajadora a causa de la mala combustión de un horno.

Las mediciones detectaron concentraciones elevadas de monóxido de carbono, por lo que los bomberos apagaron los equipos, cortaron el suministro de gas y ventilaron el local hasta normalizar los valores, procediendo al precinto preventivo de la instalación. Tres personas resultaron afectadas y tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario.

Asimismo, los efectivos del SPEIS rescataron mediante la autoescala a un varón de avanzada edad con fractura de cadera en la avenida de Judimendi para garantizar su evacuación en posición horizontal, y abrieron sin daños una vivienda en la calle Hondarribia para auxiliar a una persona caída.

En el capítulo de incendios, una dotación refrescó y removió basura acumulada que humeaba en el interior de unos pabellones abandonados de la calle Campo de los Palacios, comprobando previamente la ausencia de personas en el recinto.

También llevaron a cabo la revisión de una caldera de gasoil con mala combustión en la calle Santa Isabel y una inspección negativa por olor a gas en vestuarios de la calle Ramiro de Maeztu.