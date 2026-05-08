Un tren turístico recorrerá este sábado Bilbao para conmemorar el Día de Europa

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BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un tren turístico recorrerá este sábado la Gran Vía de Bilbao para conmemorar el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo, un trayecto abierto a cualquier persona para "sumarse a los valores europeos" y conocer "algo más" de las instituciones comunitarias.

Las instituciones europeas en el Estado y diversas entidades han organizado esta semana un amplio programa de actividades en las principales ciudades españolas con motivo del Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo en conmemoración de la declaración Schuman, que condujo a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la Unión Europea, y que este año coincide con el 40 aniversario de la entrada de España en la UE.

En el mismo sábado 9 de mayo se celebrará el Día de Europa con un recorrido en tren turístico por la gran vía de la capital vizcaína al que podrá subirse cualquier ciudadano. La actividad se desarrollará entre las 10.30 y las 13.30 horas, según han informado los organizadores.

El recorrido se ofrecerá en castellano y euskera y cualquier persona interesada puede subirse al tren "para sumarse a los valores europeos y conocer algo más de las instituciones europeas" en la parada de Gran Vía 62, en la que se instalará una mesa con publicaciones y otros materiales de difusión del Día de Europa.

El tren realizará un recorrido circular durante toda la mañana de 10.30 a 13.30, con parada en el número 62 de la Gran Vía y vuelta por el Sagrado Corazón y la Gran Vía hasta San Nicolas Salida de la Iglesia San Nicolas por calle Navarra y Gran Vía hasta el número 62, en donde se hace parada. Los pasajeros deberán montarse y bajar del tren en San Nicolás y en Gran Vía 62.

La iniciativa ha sido organizada por Europe Direct Bizkaia y Eurobasque y la entrada será libre hasta completar aforo, pero con sólo una vuelta completa por persona cuando no haya sitios libres.

JORNADA INFORMATIVA

En el marco del Día de Europa, San Sebastián acoge este viernes una jornada informativa titulada "Conoce las oportunidades de Europa / Ezagutu europako aukerak".

La iniciativa se celebra entre las 11.00 y las 14.00 horas, en euskera y castellano. Organizada desde el centro Europe Direct Donostia-San Sebastián, se trata de una feria en la Plaza Gipuzkoa de San Sebatián con motivo del 9 de mayo, día de Europa.

La jornada ha sido organizada para dar a conocer todas las oportunidades que se ofrece a la ciudadanía y en ella se han compartido experiencias sobre Voluntariado internacional, programas y proyectos de movilidad, becas y prácticas en el extranjero.

Por último este jueves y en el marco del epígrafe de 'Conferencias y cumbres", Bilbao acogió la iniciativa denominada 'celebrando de los 30 años del Voluntariado Europeo'.