Tres de cada cuatro ofertas de empleo en Euskadi requieren menos de 6 meses de experiencia

Oficina de Lanbide en Basauri (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de empleo de la Comunidad Autónoma Vasca registraban el pasado mes de diciembre 682 ofertas de trabajo, de las que el 76,39% (es decir, 521 ofertas), requieren una experiencia inferior a seis meses, mientras el 10,41% (un total de 71), precisan entre 6 y 12 meses de experiencia.

Porcentajes menores representan las ofertas que solicitan un periodo mayor de experiencia, como las que piden entre 1 y 3 años, con un peso del 8,36% (57 ofertas), las que exigen entre 3 y 5 años, con un peso del 4,25% (29 ofertas) y las que reclaman más de 5 años de experiencia, el 0,59% del total (4 ofertas), según datos de Lanbide, recogidos por Europa Press.

Por Territorios Históricos, en diciembre de 2025 se han conocido 122 ofertas en Álava, 256 en Gipuzkoa y 304 en Bizkaia. Por lo tanto, el 17,89% de las ofertas se formalizan en Álava, el 37,54% en Gipuzkoa y el 44,57% en Bizkaia.

El pasado mes, el número de ofertas ha descendido en los tres territorios respecto a noviembre: en Álava se han presentado 29 ofertas menos (-19,21%), en Gipuzkoa 167 menos (-39,48%) y en Bizkaia, donde se ha dado el mayor descenso, con 214 ofertas menos (-41,31%). En conjunto, son 410 menos que en noviembre y 78 menos en comparación con diciembre de 2024 en toda la Comunidad autónoma.

TÉCNICOS CIENTÍFICOS

En cuanto a los perfiles ocupacionales, el que cuenta con más ofertas de Euskadi es el de técnicos científicos, con 154 ofertas, lo que equivale a un 22,58% del total. Le sigue el perfil ocupacional de servicios, con 140 ofertas y un peso del 20,53%.

Los perfiles ocupacionales de no cualificados, técnicos de apoyo e industria también presentan un peso porcentual significativo por encima del 10%, con unos porcentajes del volumen de ofertas registradas del 16,28%, 14,81% y 13,05%, respectivamente.

Por el contrario, los perfiles que menos ofertas publican vuelven a ser los del perfil directivo y el sector primario, ambos con cuatro ofertas conocidas en el mes de diciembre.

El pasado mes, el 40,47% de las ofertas de trabajo han sido de carácter indefinido, el 59,09% de carácter temporal y el 0,44% restante de carácter mercantil. En términos absolutos, las ofertas de carácter indefinido han sido 276, lo que representa un descenso de 187 ofertas en comparación con noviembre; las ofertas de carácter temporal disminuyen en 220, dando un total de 403 en diciembre; mientras solo ha habido 3 ofertas de carácter mercantil.

JORNADA LABORAL

Se da la circunstancia de que no todas las ofertas de trabajo especifican la jornada laboral. De hecho, solo el 17% de la ofertas en diciembre ha indicado la jornada de trabajo, lo que equivale a 116 ofertas de un total de 682. De estas 116 vacantes, 90 corresponden a jornada completa, mientras que las 26 restantes son de jornada parcial.

Con relación al mismo mes del año anterior, aumentan un 45,16% las ofertas a tiempo completo (+28 ofertas), mientras que las de tiempo parcial descienden un 27,78% (-10 ofertas).

En diciembre, el 83,28% de las ofertas (568 empleos), no ha determinado el nivel formativo mínimo requerido. Por lo tanto, de las 682 ofertas, solo 114 han especificado el nivel académico mínimo para poder desempeñar las tareas del puesto de trabajo ofertado.

De estas 114 ofertas, un total de 44 requerían estudios de Formación Profesional, siendo este el nivel formativo que más se ha reclamado (6,45%). Le siguen las ofertas que solicitan estudios universitarios, con 38 ofertas registradas en diciembre (5,57%), las que exigen estudios obligatorios, con 24 ofertas (3,52%), y las que piden estudios de bachiller, con 8 ofertas (1,17%).

La actividad que más destaca por el volumen de ofertas es Comercio al por mayor y al por menor, con un total de 82 ofertas, lo que supone el 12,02% de todas las ofertas registradas. Le siguen Actividades sanitarias y de servicios sociales, con 80 ofertas (11,73%), Administración pública, con 71 ofertas (10,41%), y Educación, con 70 ofertas (10,26%).