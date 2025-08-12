Tres óperas primas y una segunda película optarán a los Premios WIP Europa del Festival de San Sebastián - SSIFF

SAN SEBASTIÁN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres óperas primas y una segunda película optarán al Premio de la Industria WIP Europa y al Premio WIP Europa. 'Somewhere Between Sleep' de Jonas Bak, 'Sieben Tage Februar' de Tatjana Moutchnik, 'Lovers Sleep Alone' (título provisional) de Massih Parsaei, y 'Veha' de Elif Sözen son los largometrajes en fase de postproducción que se presentarán ante una audiencia de profesionales en el marco de las actividades de Industria del 73 Festival de San Sebastián.

El director alemán formado en Escocia Jonas Bak presentará su segundo largometraje, 'Somewhere Between Sleep', que narra las consecuencias de un encuentro casual entre dos mujeres en un pueblo de la Selva Negra. Su ópera prima, 'Wood and Water' (2021), se estrenó en el Festival de Berlín, donde obtuvo una mención especial del Premio Kompass Perspektive.

'Siebe Tage Februar' es el debut en el largometraje de la hasta ahora cortometrajista ucraniana Tatjana Moutchnik, que utiliza la invasión rusa de su país como telón de fondo del reencuentro entre dos hermanos ucranianos en Stuttgart para el entierro de su madre.

El cineasta de origen iraní Massih Parsaei presentará 'Lovers Sleep Alone' (título provisional), sobre un joven exiliado iraní que malvive con trabajos precarios en Berlín y que solo se relaciona con un hombre con el que mantiene sexo esporádico hasta que un día recibe la visita de su prima de Teherán.

Completa la selección la producción turca 'Veha', primera película de la guionista y directora turca Elif Sölzen. En el filme, la protagonista, que viaja desde Alemania con su hijo a su pueblo natal en Turquía para el funeral de su padre, desaparece de la noche a la mañana, abandonando a su hijo.

Desde el Festival donostiarra han detallado que este año competirán en New Directors 'Aldigimiz Nefes' de Seyhmus Altun, que participó en WIP Europa en 2024 bajo el título 'Memento non mori', y en Zabaltegi - Tabakalera Sarah Miro Fischer con 'Schwesterherz (La buena hermana)' que se estrenó en la sección Panorama del Festival de Berlín y ganó en 2024 el Premio de la Industria WIP Europa y el Premio WIP Europa.

Además, cineastas como María Trénor, Michael Fetter Nathansky o Arantza Santesteban, entre otros, han estrenado sus obras tanto en el Festival de San Sebastián como en otros certámenes del circuito internacional.