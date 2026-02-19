El trío mallorquín de electro power pop Talleres Molina actúa este viernes en Bilbao con su gira 'Allegro ma non tropo'

Talleres Molina - SIX PRODUCCIONES

BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El trío mallorquín de electro power pop Talleres Molina actuarán este viernes en la sala Azkena de Bilbao dentro de su gira 'Allegro ma non tropo', tour previo a la salida del que será su segundo álbum.

Talleres Molina es el proyecto musical ideado por Julio Molina, Gabi Marcos y Nando Ros en septiembre de 2023 para "dar salida" a unas composiciones de tres minutos en las que, tal y como definen ellos mismos, "no hay sitio para solos instrumentales, grandilocuencias o alardes técnicos, solo soluciones rápidas, efectivas y concisas a los problemas musicales de hoy en día".

Según han informado en una nota tanto desde Muskerra, la promotora bilbaína del concierto, como de su oficina de promoción, G-News, detrás de este proyecto se esconden tres integrantes de la también banda mallorquina "Urtain".

Tal y como han explicado, "la idea de montar este singular y surrealista electro-power trío nace en un bar, una noche de esas de 'aguántame el cubata', cuando los tres miembros pensaron en montar un grupo inspirándose estéticamente en los taller de su barrio, vistiendo con monos azules de mecánicos para actuar y con un logo entre fascinante y costumbrista".

Su primera maqueta solo la editaron en formato cassette y solo hicieron 20 copias para sus amigos y, desde entonces y hasta la fecha, han editado un EP, con el que se presentaron en sociedad en 2023, y un LP "Allegro Ma Non Troppo", ya en 2024.

En la actualidad se encuentran preparando su segundo álbum, del que ya han adelantado tres singles "Tuve una Novia Terraplanista", "Rápido Lento" y su personal revisión del clásico de Parálisis Permanente "Quiero ser Santa", en el que colaboran Ovidi Torno, de Los Zigarros, y Esther Oller, de !Peligro!.

El trío mallorquín "condensa en tres minutos sus composiciones, influidas por una amalgama de influencias y exquisitos gustos musicales que esconden de forma sutil y a veces casi imperceptible, sin darse importancia".

FECHA DE DISOLUCIÓN

Ya en su día, en su nota de presentación el grupo anunció también la fecha de disolución de la banda, prevista para el 27 de noviembre de 2027 a las 23.30 horas, "en serio, no es broma", subrayaron, de forma que "Talleres Molina son la primera banda que anunció su fecha de disolución como tal (el 27/11/2027), el mismo día en el que se presentaron en sociedad".

Junto a ellos estarán la banda vizcaína Los Retros, que presentarán las canciones de su último disco "Miedo en el Aire", grabado en directo. El grupo, tal y como han sido descritos desde Muskerra, "son una banda de rock sincero que se confirma como una de las apuestas más sólidas del género en la escena actual", con un repertorio de "riffs afilados, estudiados desarrollos instrumentales y un contundente sonido que son sus credenciales".

El concierto dará comienzo a las 21.30 horas (Los Retros) y la apertura de puertas de la sala será a las 21.00 horas. Las entradas cuestan 10 euros en anticipada y 12 en taquilla.