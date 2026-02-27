Tubacex cierra 2025 con un beneficio neto de 15,9 millones, un 30,5% menos, y ventas de 719,3 millones, un 6,3% menos

Archivo - Producto de Tubacex - TUBACEX - Archivo

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tubacex cerró 2025 con un beneficio neto ajustado de 15,9 millones de euros, un 30,5% menos que en 2024, y unas ventas consolidadas de 719,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 6,3%, en un contexto de "debilidad general de mercado y volúmenes inferiores a nivel global, en especial en los productos de menor valor añadido", según ha informado este viernes.

El grupo registró un Ebitda ajustado de 105,8 millones, con un descenso del 1,1% respecto al año anterior, con margen 14,7%, "apoyado en un mix de productos premium y disciplina operativa en costes".

La cartera de pedidos se sitúa en 1.233 millones de euros, según ha destacado, "en niveles altos y con un importante peso de productos de alto valor añadido y elevado margen, en línea con la estrategia de la compañía". La deuda financiera neta al cierre del ejercicio 2025 se situó en 344,8 millones.

De cara al ejercicio 2026, la compañía mantiene "una visión prudente en un entorno muy volátil, con foco en la generación de caja, el control del capital circulante y el crecimiento rentable".

