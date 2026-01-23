El túnel de Artxanda entre Ugasko y Txorierri se cierra al tráfico durante seis meses desde este martes 3 de febrero

Archivo - Obras en los túneles de Artxanda, en Bilbao - DIP. BIZKAIA - Archivo

BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Artxanda entre Ugasko (Deusto) y Txorierri se cerrará de forma total al tráfico durante seis meses a partir de las 23.00 horas del martes 3 de febrero, para iniciar la fase II de los trabajos de renovación y adecuación de la infraestructura, que cuentan con un presupuesto previsto de 12,8 millones.

Según han informado en un comunidado desde el departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, la conexión desde Bilbao seguirá operativa por el túnel 1 La Salve-Txorierri, y por los accesos habituales de Enekuri y Santo Domingo.

El motivo de este cierre total es el inicio de la segunda fase de los trabajos de renovación y adecuación de la infraestructura que se prolongará durante siete meses, aunque, tal y como han explicado desde el Departamento foral, las principales afecciones al tráfico se concentrarán en los seis primeros.

La sociedad Interbiak será la encargada de ejecutar los trabajos que contarán con una inversión prevista de 12,8 millones de euros, cuyo objetivo es reforzar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de una infraestructura estratégica para la movilidad del entorno metropolitano.

La actuación contempla la mejora de la impermeabilización del revestimiento, la renovación integral de los sistemas de ventilación y alumbrado, sustituyendo la iluminación actual por tecnología LED de bajo consumo, así como la incorporación de nuevos sistemas de seguridad para detección automática de incidentes, colocación de detectores de gases y sistemas de gestión energética mediante placas solares.

Además, en esta fase se pondrán en marcha dos proyectos piloto de innovación, con la creación de un modelo digital BIM as built de los túneles, con el objetivo de disponer de un registro digital completo de la infraestructura y el desarrollo de un nuevo sistema de drenaje sostenible, diseñado para minimizar el impacto de las aguas de escorrentía en los cauces fluviales del entorno.

Los túneles de Artxanda, en servicio desde 2002, conectan Bilbao con la comarca de Txorierri, el aeropuerto y el Parque Tecnológico de Bizkaia, y son utilizados diariamente por una media de 30.000 vehículos. Su renovación constituye una actuación de gran complejidad técnica y logística, dada su relevancia en la red viaria metropolitana.

Esta intervención da continuidad a los trabajos iniciados en 2024 en el denominado túnel 3, entre Ugasko y La Salve, y precede a la futura actuación en el túnel 1, entre La Salve-Txorierri, completando así el plan integral de modernización de los tres tubos de Artxanda.