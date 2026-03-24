El túnel de Olandixo se cerrará el domingo por la noche y el próximo martes para realizar labores de mantenimiento

SAN SEBASTIÁN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Olandixo de la GI-2620 se cerrará este próximo domingo por la noche y el próximo martes, día 31, para realizar labores de mantenimiento, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

Algunas de estas instalaciones se encuentran en el interior del túnel de Olandixo y para poder realizar su mantenimiento es necesario cortar el tráfico por su interior, según han explicado fuentes forales.

La ejecución de las tareas previstas implica el corte total al tráfico de la carretera GI-2620 entre la rotonda de Mugarrieta (PK 21,415) y la rotonda de Markulete (PK 19,400) durante una noche. Los dos cortes se llevarán a cabo las noches del 29 al 30 de marzo y del 31 de marzo al 1 de abril, en la franja horaria de 23.00 a 04.45 horas.

A partir de las 04.45 horas se desmontará la señalización provisional y se abrirá al tráfico la totalidad de la GI-2620. Las tareas a realizar incluirán la actualización del sistema de captación de imágenes del túnel de Olandixo. Se recomienda como itinerario alternativo el uso de la antigua travesía de la GI-2620 entre las rotondas de Mugarrieta y Markulete.