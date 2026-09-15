Ubarretxena destaca la "buena relación" en el Gobierno Vasco pese a los intentos de abrir "brecha" entre PNV y PSE

1117143.1.260.149.20260915122924 Archivo - María Ubarretxena - GAIZKA UCEDA-IREKIA - Archivo

VITORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha asegurado que los representantes del PNV y del PSE-EE que integran el Ejecutivo autonómico tienen "muy buena relación" y conforman "un único equipo", por lo que ha rechazado caer en "los intentos de generar una brecha" entre ambas partes del Gobierno.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido a la situación de las relaciones entre el PNV y el PSE-EE --socios de gobierno en el Ejecutivo autonómico--, después de que el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, haya reclamado al lehendakari, Imanol Pradales, "autocrítica" sobre la gestión de los departamentos del Gobierno dirigidos por el PNV.

La portavoz del Ejecutivo, que al igual que Pradales forma parte del PNV, ha asegurado que los representantes de este partido y los del PSE en el Gobierno Vasco tienen "muy buena relación", por lo que ha rechazado "caer en los intentos de generar una brecha" entre ambas partes del Ejecutivo.

"Somos un único equipo de gobierno y, además, tenemos un capitán, que es el lehendakari, que tiene muy claro cuál es el proyecto que quiere para Euskadi", ha manifestado Ubarretxena, que ha añadido que "todos los consejeros y consejeras estamos remando en ese equipo sin despistarnos y con autoexigencia".