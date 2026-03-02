UGT-Euskadi alerta sobre la persistencia de las brechas de género y exige blindar los derechos de las mujeres

BILBAO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT-Euskadi ha alertado sobre la persistencia de las brechas de género y de la "desigualdad estructural que todavía impera en el mercado laboral vasco" y, con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, ha exigido blindar los derechos de las mujeres.

En una comparecencia ante los medios, Xuria Arza, responsable de Igualdad del sindicato, ha analizado la situación actual de las trabajadoras vascas, advirtiendo de que, "aunque el diálogo social ha permitido avances, los derechos conquistados se enfrentan hoy a la amenaza de ideologías antifeministas".

También ha participado en el acto el responsable de UGT-Euskadi Tximi López, que ha hablado de la "deuda histórica de la lucha obrera con las mujeres, que han sostenido la vida y los cuidados para que las largas asambleas en las fábricas, las manifestaciones y las huelgas, fueran posibles". El reconocimiento, ha añadido, "siempre fue para ellos, pero nada de todo lo conseguido hubiera sido posible sin ellas".

El responsable de UGT Euskadi ha asegurado que la labor de los hombres es "acompañar" al feminismo, recordando que "para que ellas den un paso adelante, otros deben de dar un paso atrás".

Y en la "labor de acompañar", ha convocado a participar en las movilizaciones, tanto del sindicato como de las organizaciones feministas, de cara al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Según ha recordado, UGT-Euskadi se concentrará este viernes, 6 de marzo, a las 12.00 horas, en la plaza Moyua de Bilbao, y frente a sus sedes de San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

"DESIGUALDAD ESTRUCTURAL"

Durante su intervención, Xuria Arza ha puesto el foco en la "desigualdad estructural que todavía impera en el mercado laboral vasco". "Hoy hay más mujeres que nunca trabajando, pero las cifras de precariedad siguen teniendo rostro femenino", ha señalado.

Según los datos aportados, el 60% de las personas desempleadas en Euskadi son mujeres, mientras que el empleo a tiempo parcial sigue recayendo mayoritariamente sobre ellas (7 de cada 10 contratos).

La responsable de Igualdad ha subrayado que la segregación ocupacional es un "factor crítico" y, en ese sentido, ha apuntado que el 90% de las mujeres se concentran en el sector servicios, "a menudo en puestos infravalorados y con peores condiciones", por lo que ha considerado urgente "dar el valor social y económico que merecen los sectores feminizados".

Uno de los puntos más críticos de la denuncia de UGT-Euskadi ha sido el análisis de la brecha salarial, que se sitúa en una media anual de 5.000 euros en detrimento de las mujeres, ha indicado Arza, para explicar que la brecha no siempre está en el salario base, sino en los complementos.

En ese sentido, ha señalado que en los complementos por nocturnidad, turnos y fines de semana la brecha en Euskadi asciende al 49,93%, mientras que en el caso de las horas extraordinarias la diferencia salarial alcanza "un alarmante 78,41%". "Aquí radica la gran discriminación", ha puntualizado Arza.

Además, ha denunciado que "mientras los hombres ocupan puestos con complementos mejor valorados, las mujeres asumen la carga de los cuidados, lo que les impide realizar horas extra o aceptar turnos que mejorarían su retribución".

Xuria Arza también ha advertido de la "urgencia social de erradicar la violencia contra las mujeres". En lo que va de 2026, ha recordado que diez mujeres y una niña han sido asesinadas, cifras que se suman a las 48 víctimas registradas en 2025.

"La realidad es insoportable: una mujer es asesinada por su pareja o expareja cada 6 o 7 días. Esta lucha debe ser una prioridad absoluta tanto en la sociedad como en los centros de trabajo", ha sentenciado.

Ante este escenario, Arza ha destacado que UGT Euskadi ha marcado sus líneas de actuación prioritarias a través de la negociación colectiva y el diálogo social para "combatir el acoso y la desigualdad".

Asimismo, la responsable de Igualdad ha exigido a las instituciones "políticas públicas con perspectiva de género en educación, empleo y cuidados" y ha advertido que las administraciones "deben garantizar que no se retroceda ni un milímetro en los derechos alcanzados". "La igualdad no es una opción, es un derecho fundamental y una cuestión de justicia social", ha advertido.