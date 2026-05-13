UGT insta al Gobierno Vasco a valerse del autogobierno para mejorar las condiciones laborales del funcionariado

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, con su homónima de UGT Zerbitzu Publikoak, Arantza Agote - UGT

VITORIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha instado al Gobierno Vasco a "valerse del autogobierno para mejorar las condiciones laborales del funcionariado de Euskadi", tras su reunión con la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.

En rueda de prensa y junto a su homónima de UGT Zerbitzu Publikoak, Arantza Agote, ha insistido en "la recuperación, de una vez por todas, de la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de las administraciones públicas", para advertir que, "si el Gobierno no lleva esta cuestión en breve al Consejo de Ministros, el sindicato no descarta anunciar movilizaciones contundentes".

La secretaria general de UGT Servicios Públicos ha defendido que el acuerdo firmado con el Gobierno "sienta pilares de progreso" y supone "un salto importantísimo para la Administración", al beneficiar a más de 3,5 millones de empleadas y empleados públicos.

Entre las medidas recogidas en el acuerdo, ha destacado las subidas salariales por encima del IPC, la agilización de los procesos selectivos y de promoción interna, así como el refuerzo de la prevención de riesgos laborales, especialmente en materia de riesgos psicosociales.

En lo que respecta a Euskadi, las responsables del sector han interpelado al Gobierno Vasco a hacer uso de sus competencias para, partiendo de las mejoras conseguidas en el marco estatal "que marcan un mínimo", desarrollar más aún los derechos laborales del personal de la administración pública de Euskadi, "adecuando cuestiones como salarios, considerando la carestía de la vida en el País Vasco en relación a otros territorios".

En relación con la temporalidad, Araque ha subrayado que los procesos de estabilización han permitido reducir de forma significativa las tasas existentes en las administraciones públicas, aunque ha insistido en que el Ejecutivo debe legislar para "impedir el abuso de la temporalidad e identificar responsabilidades cuando esta no tenga justificación".

PROCESOS SELECTIVOS

Además, ha destacado la necesidad de agilizar los procesos selectivos en todas las administraciones públicas. "Se pueden hacer procesos desde que se aprueba la OPE hasta que finalizan en un año. Ya ocurre en ámbitos como el MIR o la enseñanza", ha argumentado.

Por último, Araque ha lamentado la paralización en el Congreso de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, una norma que considera clave para seguir avanzando en derechos laborales y que incluye medidas como la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario.