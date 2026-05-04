Urkullu destaca el "protagonismo y liderazgo" de Garaikoetxea en la institucionalización de Euskadi

Archivo - El exlehedakari, Iñgo Urkullu - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El exlehendakari Iñigo Urkullu ha destacado el "protagonismo y liderazgo" del ex presidente del Gobierno Vasco Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, en la institucionalización de Euskadi.

Garaikoetxea, lehendakari del Ejecutivo vasco en las legislaturas de 1980 y 1984, ha muerto en Pamplona, a los 87 años de edad, a causa de un infarto.

En declaraciones a ETB, Urkullu ha expresado su condolencia y pesar tanto a la familia de Garaikoetxea como a sus allegados y ha recordado su "protagonismo y liderazgo" en el proceso de institucionalización de Euskadi así como "en la concepción de Euskadi y Euskal Herria".

Según ha afirmado, en el marco de las instituciones europeas, "es necesario mirar hacia" para agradecer "el compromiso que toda una generación o varias generaciones" en la recuperación "de un sentimiento de Euskadi y la posibilidad de plasmación de ese sentimiento en la institucionalización" del País Vasco.