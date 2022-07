Urtaran espera que se incluya a Vitoria entre las ciudades que acogerán las reuniones de la Presidencia española de UE

Aclara que "no ha habido negociación con ninguna formación política", si no que se trata de "una decisión que ha tomado el Gobierno del Estado"

VITORIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha criticado este viernes que el Gobierno central no ha tenido en cuenta el "carácter de referencia" de la capital alavesa en materia medioambiental, y espera que se incluya a Vitoria en el listado de las 25 ciudades que van a acoger una de las reuniones de la Presidencia Española de la Unión Europa, citas que tendrán lugar durante el segundo semestre del próximo año. "Estamos muy sorprendidos para mal porque Vitoria-Gasteiz es una ciudad referente en Europa y a nivel internacional", ha insistido.

En la rueda de prensa semanal, el primer edil ha sido preguntado sobre las razones por las que la capital alavesa no se encuentra entre las 25 ciudades del Estado en las que se prevé que se celebren las citadas reuniones en el año 2023.

Urtaran ha recordado que ha oficializado por carta la solicitud de Vitoria que ha dirigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y a la Oficina de la Coordinación de la Presidencia Española de la Unión Europea que organiza la presidencia europea.

"Estamos muy sorprendidos para mal porque Vitoria-Gasteiz es una ciudad referente en Europa y a nivel internacional", ha destacado. En este sentido, ha subrayado que la capital alavesa es "la única European Green Capital del Estado, la única Global Green City y la única que participa en dos misiones europeas relacionadas con la lucha contra el cambio climático".

"Somos la ciudad del Estado con un mayor grado de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por lo tanto, no podemos entender cómo no estamos en ese listado de 25 ciudades", ha insistido.

Asimismo, ha aclarado que "no ha habido ninguna negociación con ninguna formación política", si no que se trata de "una decisión que ha tomado el Gobierno del Estado". "Creo sinceramente, que no han tenido en cuenta ese carácter de referencia que es Vitoria-Gasteiz para asuntos medioambientales", ha indicado.

También ha destacado que la capital alavesa es referente en "otros asuntos" como la economía circular, el sector de la automoción o la transición energética, pero ha insistido en que "si en algo el Estado tiene que contar con Vitoria es en todo el proceso de transición ecológica, en todas las políticas medioambientales". "Espero sinceramente que se tenga en cuenta esta observación que hemos trasladado", ha señalado.

Preguntado sobre si desde el Ejecutivo central se han puesto en contacto con el Ayuntamiento durante el proceso de elección de las ciudades, el alcalde ha explicado que no se han producido esos contactos y ha recordado que el listado se dio a conocer la semana pasada, y desde entonces, se ha trabajado "de forma discreta" hasta este pasado jueves cuando el consistorio informó de la misiva enviada.

"Como alcalde voy a ser defender siempre a Vitoria-Gasteiz. Voy a defenderla en todos los foros y creo sinceramente que para nuestra ciudad es una fantástica oportunidad que alguna de las reuniones de la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 se alberguen en Vitoria-Gasteiz. Siempre pasa que cada vez que tenemos un encuentro internacional en Vitoria, la respuesta y la satisfacción de las personas que nos visitan no puede ser más alta", ha reiterado.

Gorka Urtaran ha explicado que con la carta no propone un "quítate tu para ponerme yo", si no que Vitoria, que "es la ciudad del estado referente y faro, pionera en políticas medioambientales, de sostenibilidad, de transición económica, temas absolutamente fundamentales en la Agenda europea", debe estar presente en el listado.

Por último, cree que todavía se está a tiempo de incluir a la capital alavesa porque "Vitoria se lo merece". "Estoy convencido de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando tenga conocimiento de esto, al igual que el equipo de gobierno de Sánchez, tendrán en cuenta esta petición", ha concluido.