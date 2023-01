Urtaran insiste en que se revise y replantee el proyecto del macrocentro de acogida de migrantes en Vitoria

BILBAO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran (PNV), ha insistido este jueves en que el proyecto del macrocentro de acogida de 350 migrantes planteado para la capital alavesa por el Gobierno de Pedro Sánchez se revise y se replantee de una manera diferente.

Entrevistado en Radio Vitoria, Urtaran ha vuelto a destacar que Vitoria-Gasteiz es una ciudad de acogida y "sensible" con las personas que vienen de fuera. Por ello, ha asegurado que no es que se esté "en contra de atender a las personas refugiadas, sino del modelo que se plantea".

"Este tipo de macrocentros nos parecen más un repositorio de personas que no favorecen el objetivo último, que es integrar a estas personas en nuestra sociedad. No hay una atención personalizada', ha denunciado el alcalde.

Sobre las consecuencias que este proyecto puede tener en las relaciones con el PSE-EE, socio de Gobierno del PNV, Gorka Urtaran no cree que tengan que deteriorarse las relaciones entre ambas formaciones. "Pero eso no significa que yo como alcalde no defienda los intereses de Vitoria", ha concluido.