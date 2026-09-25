La vacunación contra la gripe comienza el lunes en residencias de mayores y población infantil de entre 6 meses y 5 años

Una enfermera vacuna a un niño en un centro de salud - OSAKIDETZA

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación contra la gripe comenzará este próximo lunes en las residencias de personas mayores de Euskadi y en la población infantil de entre 6 meses y 5 años, para posteriormente, a partir del 5 de octubre, extenderse al resto de colectivos. Además, Osakidetza abrirá nuevos centros de vacunación en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que estarán abiertos de lunes a domingo y funcionarán sin cita previa.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha anunciado este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, las principales líneas de la campaña de vacunación frente a la gripe.

La campaña comenzará este próximo lunes, 28 de septiembre, en las residencias de personas mayores, por ser uno de los colectivos con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, y en los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años.

A partir del 5 de octubre, la vacunación se abrirá al resto de colectivos incluidos en la campaña. El próximo 1 de octubre se presentarán todos los detalles del dispositivo.

Osakidetza vacuna de forma sistemática frente a la gripe a los niños y niñas de entre 6 meses y menos de 5 años, hasta los 59 meses. Esta medida responde a que la población infantil también puede sufrir complicaciones por la gripe y, además, puede contribuir a transmitir el virus en el entorno familiar y escolar.

El consejero de Salud ha animado a las familias a solicitar cita y a proteger a sus hijos e hijas antes de que aumente la circulación del virus. La vacunación infantil podrá gestionarse a través de los canales habilitados por Osakidetza, en el centro de salud correspondiente y mediante sus servicios de cita previa.

FACTORES DE RIESGO

La vacunación también estará indicada para los menores de mayor edad que presenten factores de riesgo. En estos casos, las familias deberán consultar con su centro de salud la pauta y las condiciones específicas de vacunación.

"Vacunar a los niños y niñas ayuda a protegerles directamente y contribuye también a reducir la transmisión de la gripe a otras personas, especialmente a bebés, personas mayores y familiares con enfermedades crónicas o con mayor vulnerabilidad", ha explicado el consejero.

NUEVOS PUNTOS SIN CITA PREVIA

Martínez ha destacado que la vacuna continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones, ingresos hospitalarios y fallecimientos asociados a la gripe.

Por este motivo, el Departamento de Salud y Osakidetza mantendrán los sistemas habituales de citación, para que la ciudadanía pueda vacunarse en su centro de salud. A esta vía se sumarán nuevos puntos específicos de vacunación en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Estos centros de vacunación o 'txertogunes' estarán abiertos de lunes a domingo -durante dos semanas durante la campaña, desde el 19 de octubre hasta el 1 de noviembre- y no será necesario solicitar cita previa. El objetivo es que las personas puedan vacunarse cuando mejor les venga y evitar que los horarios laborales, las obligaciones familiares o las dificultades para desplazarse hagan que pospongan la vacunación.

"Queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas a adaptarse al sistema", ha afirmado el consejero. La ciudadanía podrá elegir entre acudir con cita previa a su centro de salud o vacunarse sin cita en uno de los nuevos puntos habilitados.

Así, la red de vacunación sin cita previa contará con tres grandes 'txertogunes' de referencia, uno en cada territorio histórico, que permanecerán abiertos de lunes a domingo, de 8.00 a 20.00 horas: el PAC San Martín, en Vitoria-Gasteiz; el Centro de Salud Sáenz de Buruaga de Bilbao; y el Centro de Salud de Gros de Donostia-San Sebastián.

Además, para acercar aún más la vacunación a la ciudadanía y ofrecer mayores facilidades, el dispositivo se reforzará con centros de vacunación en diferentes localidades de los tres territorios, que funcionarán de lunes a viernes, en un horario amplio de tarde, de 15.00 a 20.00 horas. En Bizkaia se habilitarán el Hospital San Eloy, en Barakaldo; el Ambulatorio Repélega, en Portugalete; el Centro de Salud de Amorebieta y el PAC Mungia.

En Gipuzkoa, estos puntos estarán ubicados en Irún centro, en la OSI Bidasoa; el CS Torrekua, en Eibar; el CS Arrasate, el CS Tolosa y el PAC Beasain. En la OSI Errioxa se reforzarán las agendas de los centros habituales, también de lunes a viernes, de 15.00 a 20.00 horas.

De este modo, la ciudadanía podrá elegir entre acudir con cita previa a su centro de salud o vacunarse sin cita en una red de puntos distribuidos por Euskadi, con opciones tanto de lunes a domingo como en horario de tarde entre semana.

La gripe genera miles de consultas cada año, aumenta la presión asistencial y afecta especialmente a las personas mayores, a quienes tienen enfermedades crónicas y a otros colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

En este contexto, el consejero de Salud ha recordado que la prevención incluye vacunarse, mantener una buena higiene de manos, ventilar los espacios cerrados, evitar acudir al trabajo o al centro educativo cuando se presentan síntomas y utilizar mascarilla cuando sea necesario para proteger a otras personas.