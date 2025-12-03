Vandalizan con pintadas de "Gora ETA" placas de víctimas de ETA en Durango (Bizkaia)

Placa en recuerdo de José María Pedrosa, edil del PP de Durango (Bizkaia) asesinado por ETA, sobre la que han pintado 'Gora ETA' - PP

BILBAO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias placas en memoria de víctimas de ETA colocadas el jueves de la pasada semana en las calles de la localidad vizcaína de Durango han sido vandalizadas. En concreto, han pintado 'Gora ETA' en las que recuerdan al concejal del PP Jesús Mari Pedrosa y al policía municipal Pedro Ruiz Rodríguez, mientras que la de José Mari Urquizu Goyogana ha sido tachada con pintura negra.

El Ayuntamiento de Durango, que ya ha ordenado que se borren las pintadas, instaló la pasada semana nueve placas memoriales en reconocimiento a las personas asesinadas por ETA en el municipio.

Esta mañana han aparecido vandalizadas tres de ellas. Las dos dedicadas a Pedrosa y a Ruiz Rodríguez están ubicadas en el barrio de la Madalena, y la Urquizu Goyogana en el Casco Viejo. Las placas han sido colocadas en el lugar en el que ETA acabó con sus vidas.

El concejal del PP de Durango, Carlos García, que promovió la colocación de las placas, ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Ertzaintza por delito de odio. El edil ha expresado su "más absoluta condena" a este acto vandálico.

"Las placas van a quedar limpias, pero lo que no van a quedar limpios jamás y van a quedar sucios para siempre son el alma y la mente de los descerebrados que han hecho este ataque infame a unas personas que tienen todo el respeto, cariño y aprecio de la inmensa mayoría de la sociedad de Durango y del País Vasco", ha subrayado.