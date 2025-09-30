BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado foral de Infraestructuras de Bizkaia, Carlos Alzaga, ha anunciado que la variante de Markina-Xemein acometerá la apertura parcial de su rotonda en febrero de 2026 mientras que Etxebarria también abrirá al tráfico su glorieta en marzo. Se estima que los trabajos habrán concluido a finales del próximo año y el proyecto dispondrá de una inversión final de 31,9 millones de euros.

Alzaga ha detallado la situación del proyecto durante la visita que ha realizado este martes a las obras de construcción de la variante que conectará los municipios de Markina-Xemein y Etxebarria, infraestructura "clave para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad ambiental en la comarca", ha subrayado, y de la que el eje del proyecto es un túnel de 335 metros, de los que ya se han horadado 80 metros.

A la visita y posterior explicación a cargo del diputado foral han acudido los alcaldes de Markina-Xemein (Iratxe Lasa) y Etxebarria (Jesús Iriondo), municipios para los que esta variante es un proyecto "estratégico" que unirá las carreteras BI-633 y BI-2636 a través de un trazado de aproximadamente un kilómetro, dotado con un túnel de 335 metros y dos rotondas de conexión, que permitirán desviar gran parte del tránsito diario de los centros urbanos.

En la actualidad, por esta vía circulan más de 5.500 vehículos al día, cifra que se reducirá en cerca de 3.000 con la puesta en servicio de la variante, es decir, un 53% menos. Se estima que la obra esté concluida a finales de 2026.

El consejo de Interbiak aprobó el pasado julio un modificado del expediente en el que se incluyen las medidas ambientales compensatorias necesarias en este tipo de obras, cambios en el sostenimiento de la estructura del túnel y la ejecución de un tramo del futuro bidegorri que unirá ambos municipios y que tendrá un pequeño recorrido coincidente con la salida del túnel en Etxebarria.

La nueva infraestructura de Lea Artibai se enmarca en el compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia por reforzar la competitividad de la comarca y el objetivo final es "potenciar, mejorando sus infraestructuras, la conectividad y la competitividad de la zona, de manera que redunde en beneficio de su ciudadanía y de sus empresas", ha explicado Alzaga.

Las obras centran su actividad en la ejecución de las dos rotondas y el túnel de conexión entre ambas partes. En este sentido, tal y como se ha podido conocer este martes, el próximo mes de octubre comenzará la fase 2 de ejecución de la rotonda de Markina-Xemein, que incluye la pavimentación, señalización y urbanización del entorno.

Además de la apertura de la rotonda y la glorieta previstas para febrero y marzo, Alzaga ha señalado que "se sigue trabajando en las estructuras que conformarán el anillo completo".

El elemento más destacado de este proyecto es el túnel que unirá Markina-Xemein y Etxebarria. Se trata de una estructura de 335 metros de longitud, de los que 290 corresponden a excavación en mina.

Durante la visita se ha podido comprobar la evolución de los trabajos de excavación, en los que ya se han horadado 80 metros con rozadora y retroexcavadora, un importante avance dada la alta complejidad geotécnica del terreno, ha destacado la Diputación.

Una vez concluido, el túnel contará con un carril por sentido, separados por una amplia mediana, además de las instalaciones propias de estas estructuras como iluminación led, sistema de control y comunicaciones, y videovigilancia.

Este proyecto, han resaltado los responsables forlaes, se distingue por su apuesta por la sostenibilidad. En ese contexto, este mes se ha demolido una antigua obra de fábrica de hormigón, situada sobre el arroyo Munibe, lo que ha permitido recuperar un tramo a cielo abierto del arroyo mediante técnicas de bioingeniería. También se han ejecutado medidas compensatorias para garantizar la permeabilidad de la fauna en el entorno de los ríos.

El proyecto incorpora, además, otras tecnologías cada vez más habituales en las obras como por ejemplo el empleo de cámaras para el seguimiento de las obras y la mejora de la seguridad, sensores medioambientales que miden la calidad del aire y del ruido o el empleo de la metodología BIM que garantiza que la transferencia de información a los gestores de su explotación sea completa y ordenada.

Esta información permitirá integrar la nueva infraestructura en la gestión de túneles de Bizkaia, algo que se logrará físicamente gracias a la conclusión en octubre de las obras de microzanja que, con una longitud de 17 km, discurren por la BI-633. Asimismo se conectará directamente mediante fibra óptica al centro de control MKZ.