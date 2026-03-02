Varias facultades de la EHU desalojadas en Vitoria-Gasteiz por el lanzamiento de botes de humo

Vista del campus de la UPV en Vitoria-Gasteiz
Vista del campus de la UPV en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press
Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 14:36
VITORIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias facultades del Campus de Álava de la EHU en Vitoria-Gasteiz han tenido que ser desalojadas después de que desconocidos hayan lanzado botes de humo poco antes de las doce de este mediodía, sin que se haya registrado ningún herido.

Las clases ya se han reanudado en todas las aulas que habían sido desalojadas, salvo en las Facultad de Relaciones Laborales, según han informado fuentes de la EHU a Europa Press.

El humo acumulado en el interior de las clases ha obligado a intervenir a los bomberos para airear estos espacios. Hasta el momento, ni la EHU ni la Ertzaintza ha confirmado la autoría de esta actuación, por la que no se han registrado heridos ni identificaciones.

