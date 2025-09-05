Los vascos han gastado 1.586 euros de media este verano, un 7% más que en 2024

El 71% viajó en la época estival, 7 puntos más que la media nacional

BILBAO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio de los vascos durante este verano ha ascendido a 1.586 euros, un 7% más que en el mimo periodo de 2024 y un 26% superior a la media nacional. El 71% de los ciudadanos de Euskadi viajó durante la época estival, 7 puntos por encima de la media del Estado.

Según la nueva edición del zOOm de gasto en verano, elaborado por el Observatorio Cetelem, en el que analiza los comportamientos de compra de los consumidores vascos en este periodo vacacional, entre los vascos que sí han viajado este verano, el gasto medio se sitúa en 1.597 euros, un 11% más que la media nacional.

El sondeo, efectuado online, con 1.000 encuestados de más de 18 años en el conjunto del Estado, refleja que el gasto más elevado en vacaciones se ha destinado al alojamiento, con una media de 698 euros, mientras que el desembolso en transporte ha ascendido a 203 euros.

En comparación con el verano de 2024, un 33% de los encuestados afirma haber gastado más que el año anterior. Por otro lado, el 46% ha mantenido su nivel de gasto, mientras que un 21% asegura haber viajado con menor presupuesto.

Si se analiza el tipo de viaje realizado, 8 de cada 10 vascos que han salido de vacaciones este año, han elegido un destino nacional. El 10% ha viajado fuera del país, mientras que un 5% ha optado por ambos tipos de viaje.

Un 67% de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca ha elegido la costa para disfrutar de las vacaciones, frente al 25% que ha optado por el turismo rural y un 23% por el de ciudad.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Si se analizan las actividades, un 77% de los vascos que han viajado, ha salido a restaurantes durante sus vacaciones, mientras el 50% ha practicado actividades deportivas y el 38% ha realizado 'shopping'.

El 29% de los encuestados asegura que no ha ido de viaje este verano, siete puntos menos que la media nacional. Entre los principales motivos para no hacerlo, destaca la situación económica, con un 49%, seguido de los que han querido ahorrar (35%) y los que han no se han desplazado por el encarecimiento de los alojamientos (25%).

El gasto medio de los vascos que no han viajado este verano se ha situado en 1.153 euros, tasa que ha duplicado la media nacional.

Un 40% de quienes han optado por no viajar, han acudido a los restaurantes, mientras un 35% ha ido al cine y un 25% se ha dedicado a ir de compras.