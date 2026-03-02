Vecinos de Errenteria (Gipuzkoa) podrán proponer a la persona o entidad homenajeada en Madalenas hasta el día 31

Archivo - Errenteria - ETS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Errenteria podrán proponer la persona o entidad homenajeada en las fiestas de Madalenas de este año hasta el 31 de marzo, según han informado el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana.

Desde el Consistorio han indicado que ya está abierto el plazo para presentar las propuestas, de forma que toda aquella persona empadronada en la Errenteria, agentes y asociaciones del municipio y los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento podrán presentar sus propuestas de candidatura de homenaje en Madalenas.

Para ello, será necesario cumplimentar la solicitud preparada a tal efecto y presentar la misma, electrónicamente o en el servicio de atención ZU! Zure Udala.

Una vez recogidas las propuestas, se confeccionará una lista con todas ellas y será el turno de los partidos del Ayuntamiento, que deberán reducir la misma a tres únicas candidaturas. Posteriormente, una comisión ciudadana de personas escogidas al azar elegirá la persona o entidad homenajeada en Madalenas.