Veintiseis personas atendidas este viernes en Euskadi por la ola de calor, 15 de ellas trasdadas a centros de salud

BILBAO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 personas fueron atendidas este pasado viernes por Emergencias de Osakidetza en Euskadi debido a la ola de calor, 15 de las cuales tuvieron que ser trasladadas en ambulancias al hospital o a centros de salud.

Según ha informado el departamento de Salud, las altas temperaturas que se registraron ayer en Euskadi, en algunos municipios superiores a los 40ºC, provocó que 26 personas tuvieran que ser atendidas hasta las 19.00 horas por Emergencias de Osakidetza: 14 en Gipuzkoa, 11 en Bizkaia y una de Álava. Quince de estas personas fueron evacuadas a centros hospitalarios o de salud.

El Gobierno Vasco recuerda, en un comunicado, la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2025, cuyo objetivo es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Este Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, con enfermedades crónicas y quienes realizan actividad física en exteriores. Además, se aconseja contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas, y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.