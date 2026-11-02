Las ventas de coches crecen un 3,4% en Euskadi hasta octubre

Vehículo nuevo en exposición - EUROPA PRESS

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos han crecido un 3,4% hasta octubre en Euskadi en comparación con el mismo periodo de 2025, por debajo de la media del conjunto de España (+6,2%), según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En la Comunidad Autónoma Vasca en los diez primeros meses del año se han matriculado 25.545 turismos y todoterrenos, de ellos 2.778 en octubre, un 2,6% más que en el mismo mes de 2025, mientras en todo el Estado subieron un 1,8%.

Por territorios, en Bizkaia se vendieron en octubre 1.390 turismos y todoterrenos, un 0,8% más que en el mismo mes de 2025, mientras que en Gipuzkoa las ventas ascendieron a 901, un 9,3% más que un año antes, y en Álava a 487, un 3,7% menos.

Por tipo de combustible, en Álava el 1,6% de los nuevos coches adquiridos en lo que va de año son diesel, un 12,7% de gasolina y un 85,66% del resto de combustibles. En este último apartado se incluyen los eléctricos puros (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), hidrógeno (FCEV), GNC, GNL y GLP.

En Gipuzkoa, el 1,5% de las unidades matriculadas son diesel, un 13% de gasolina y un 85,3% de otros combustibles. En Bizkaia, el 1,6% de las nuevas matriculaciones son vehículos diesel, un 13,8% de gasolina y el 84,5% de otros combustibles.