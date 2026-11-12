Las ventas en el comercio de Euskadi crecen un 2,1% interanual en el tercer trimestre de 2026

Archivo - Pasillo con alimentos de un comercio de alimentación - EHU - Archivo

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas en el comercio en Euskadi aumentaron un 2,1% en el tercer trimestre de 2026, con respecto al mismo trimestre del año anterior, a precios constantes y una vez corregidos los efectos de calendario.

Según datos elaborados por Eustat, y en relación con el trimestre anterior de este año, las ventas han crecido un 0,1% mientras que el personal ocupado ha aumentado un 0,5% con relación al segundo trimestre de este año.

Por sectores, las ventas han crecido un 3,3% interanual en comercio al por mayor y un 1,7% en el de al por menor. En Venta y reparación de vehículos de motor, por el contrario, las ventas han descendido interanualmente un 3,8%.

Con respecto al trimestre anterior de 2026, una vez descontados los efectos estacionales correspondientes, las ventas han crecido un 0,3% en comercio al por menor mientras que en comercio al por mayor se han reducido un 0,2% y en Venta y reparación de vehículos de motor un 1,5%.

Por territorios, en términos interanuales, tercer trimestre de 2026 frente al tercer trimestre de 2025, las ventas han aumentado un 2,9% en Bizkaia, un 1,3% en Álava y un 1,2% en Gipuzkoa.

Respecto al trimestre anterior, las ventas han aumentado un 0,9% en Álava, en Bizkaia se han mantenido estables y, por último, en Gipuzkoa han bajado un 0,1%.

En cuanto al índice de personal ocupado en el sector del comercio vasco, el empleo ha aumentado un 0,5% con respecto al segundo trimestre de este año, mientras el aumento ha sido del 0,9% en relación con el tercer trimestre del año 2025.