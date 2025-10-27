Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi suben en septiembre un 1,1% interanual

Archivo - Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi descienden un 0,4% interanual en agosto - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la Comunidad Autónoma Vasca han registrado en septiembre un incremento del 1,1% con respecto al mismo mes del año anterior, a precios constantes y una vez corregidos los efectos de calendario, según datos elaborados por Eustat.

En relación con el mes anterior, agosto de 2025, las ventas a precios constantes, una vez extraídos los efectos estacionales correspondientes, han aumentado un 1,4%.

La evolución interanual de las ventas ha sido positiva en el sector Alimentación, con un crecimiento del 2,0%. Sin embargo, en Resto de productos las ventas se han reducido un 0,5% en relación con septiembre de 2024.

En términos intermensuales (septiembre de 2025 frente a agosto de 2025), la evolución ha sido positiva tanto en el sector de Alimentación, con un ascenso del 1,8%, como en Resto de productos, donde el incremento ha sido de un 0,5%.

Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación han aumentado durante el mes de septiembre de 2025 un 1,4% en términos interanuales en Bizkaia y un 1,1% en Gipuzkoa. En Álava no ha habido variación interanual en las ventas. En términos intermensuales, en cambio, se observa un ascenso de las ventas del 1,6% en Bizkaia, del 1,3% en Gipuzkoa y del 0,7% en Álava.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación han aumentado un 0,7% sobre el mismo período acumulado del año anterior, alcanzando el 1,4% en el caso de Bizkaia. En Álava, por el contrario, se ha producido un descenso del 0,2% y en Gipuzkoa del 0,1%.

El personal ocupado en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi, por último, ha aumentado un 2,6% respecto a septiembre de 2024. En términos intermensuales, el índice de personal registra un ascenso del 0,5%. En el acumulado del año hasta septiembre se observa un incremento del 1,8%.