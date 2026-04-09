El estudio analiza la evolución del sector en todo el Estado y por comunidades autónomas - EXCELTUR

VITORIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ventas e ingresos turísticos se incrementaron un 4,2% en el primer trimestre del año en Euskadi, según el último 'Informe Perspectivas Turísticas' de Exceltur, que constata una caída significativa en el número de viviendas turísticas existentes en Donostia-San Sebastián (-8,9%) y Bilbao (-2,4%) respecto al mismo periodo del año anterior.

El estudio de Exceltur-Alianza para la Excelencia Turística, una asociación sin ánimo de lucro conformada por una treintena de empresas turísticas, analiza la evolución del sector en todo el Estado y por comunidades autónomas.

En el caso de Euskadi, el informe constata una favorable evolución de las ventas e ingresos turísticos en el primer trimestre, con un incremento del 4,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

En las ciudades, los ingresos hoteleros aumentaron un 2,1% en Donostia-San Sebastián, mientras que en Bilbao cayeron un 3,7%. La distribución de los ingresos hoteleros refleja una tendencia similar, dado que en la costa de Gipuzkoa aumentaron un 2,6%, mientras que en la costa de Bizkaia se redujeron un 9%.

El informe confirma la caída en la oferta de viviendas turísticas, que en Donostia-San Sebastián se sitúan en 5.044, con una caída del 8,9% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en Bilbao hay 4.528 viviendas de este tipo, un 2,4% menos. El estudio no recoge datos de Álava ni de Vitoria-Gasteiz.

Exceltur incluye un apartado de previsiones sobre la evolución de las ventas en el segundo trimestre, en el que se estima que se producirá un aumento del 2,3% en Euskadi.

MORATORIA DE IMPUESTOS TURÍSTICOS

Asimismo, el informe recoge un capítulo dedicado al análisis del impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el sector turístico, sobre el que constata que ha generado "un clima de alta incertidumbre e intensa volatilidad en el comportamiento de la demanda turística".

En este sentido, Exceltur propone aplicar "una moratoria de tasas y tributos turísticos que al menos posponga la aplicación de las nuevas o mayores cargas fiscales a las actividades turísticas previstas en Cataluña y el recargo de Barcelona, y las planteadas en el País Vasco o en Baleares, evitando la complejidad operativa y las cargas a un sector afectado por un notable aumento de costes". En el caso de Euskadi, la entrada en vigor de la tasa turística no está prevista hasta enero de 2027.