Un verano muy seco deja los embalses vascos al 64,3%, por debajo de la media de la última década

Archivo - Embalse de Undurraga, en Zeanuri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un verano muy seco en Euskadi deja a los embalses vascos al 64,3% de su capacidad total de llenado. Así, las reservas actuales de Euskadi se sitúan en 162 hm3, lo que supone 9 hm3 por debajo de la media de la misma semana de los últimos diez años, fijada en 171 hm3 (68% de llenado).

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso Europa Press, los recursos hídricos actuales se encuentran también por debajo de la misma semana del pasado año, cuando tenían acumulados 174 hm3 (69% de llenado).

Esta escasez de recursos hídricos ha venido dada por un verano muy seco en general en el País Vasco, con una clara diferencia entre el litoral, menos alejado de los valores normales, y el interior, donde el déficit ha sido más acusado, y en algunas comarcas el carácter ha sido "extremadamente seco". Además, el número de días de lluvia ha sido muy inferior al habitual, especialmente en el oeste y en el sur, donde ha disminuido en más de la mitad, según Euskalmet.

El pantano alavés de Ullibarri recoge 94 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 64,4% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 44 hectómetros cúbicos, lo que representa el 61% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 63,4% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 80% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 75% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.