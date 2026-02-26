Víctimas del 3 de marzo, decepcionadas con PNV y PSE por "rebajar" la exigencia al Estado respecto a la matanza de 1976

Nerea Martínez Aramburu, de Martxoak 3, atiende a los periodistas en el Parlamento Vasco - EUROPA PRESS

VITORIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación de víctimas de la matanza de 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz ha expresado su "decepción" por el hecho de que la enmienda aprobada este jueves por el PNV y el PSE-EE en el Parlamento Vasco no apunte a la "responsabilidad", sino al "papel" del Estado en lo ocurrido, algo que "rebaja" el nivel de exigencia respecto a las demandas de los damnificados por aquellos crímenes.

Una delegación de Martxoak 3, colectivo que agrupa a las víctimas de esta masacre, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera en la capital alavesa, ha seguido desde la tribuna de invitados el debate del Pleno del Parlamento Vasco en el que se ha abordado el papel del Estado en aquellos crímenes, por los que ninguna persona ha sido condenada hasta el momento.

Una de las portavoces de esta asociación, Nerea Martínez Aramburu, ha expresado, en declaraciones a los medios de comunicación, su "decepción" por el hecho de que la enmienda del PNV y el PSE-EE finalmente aprobada por el Parlamento apunte al "papel" del Estado en la matanza, en lugar de señalar su "responsabilidad" en aquellos crímenes. "El Parlamento nos ha fallado", ha criticado Martínez Aramburu.

La representante de Martxoak 3 también ha lamentado que en el texto acordado por 'jeltzales' y socialistas se hable de "desproporcionada actuación", en vez de hacerlo de "crímenes".

"Si los socialistas actuales insisten en que no son responsables de lo ocurrido en el 76, ¿por qué no reconocen la responsabilidad del Estado español en 1976? ¿Por qué celebran la actuación interrumpida de la Policía desde 1824?", se ha preguntado, aludiendo así a la conmemoración del 200 aniversario de este cuerpo impulsada por el Gobierno central hace dos años.

"NO ES EL MOMENTO DE RETROCEDER"

En el caso del PNV, se ha preguntado "por qué no es capaz de mantener su apoyo a una exigencia de las víctimas a la que ya han dado su voto a favor" en otras instituciones. "No es el momento de retroceder ni de rebajar esa exigencia; no fue una desproporcionada actuación, fue una masacre, un crimen de Estado. El responsable fue el Estado", ha manifestado.

Martínez Aramburu ha cuestionado el argumento empleado por el PNV para justificar su decisión de sustituir la petición de que se reconozca la "responsabilidad" del Estado por un emplazamiento a reconocer su "papel" en lo ocurrido el 3 de marzo de 1976. Los 'jeltzales' han explicado que han optado por este cambio para "priorizar" el acuerdo con el PSE-EE.

"Se podría haber alcanzado un acuerdo de otra manera; otro tipo de acuerdo que recogiese el sentir de las víctimas", ha afirmado la portavoz de Martxoak 3.