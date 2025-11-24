Viento intenso, chubascos y descenso de las temperaturas este martes en Euskadi

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada de chubascos y un viento de componente noroeste que será intenso.

Las temperaturas bajarán y la cota de nieve rondará los 1.200 m, bajando por la tarde hasta rondar los 1.000 m. Los chubascos serán frecuentes y abundantes, especialmente en el norte, con posibles tormentas y granizadas cerca de la costa.

El viento será del noroeste intenso, que soplará con especial fuerza durante la madrugada.