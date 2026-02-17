Viento intenso y temperaturas en ascenso en la vertiente cantábrica, este miércoles en Euskadi

Nubes y algunos claros en Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi nubes y claros durante la mañana y primeras horas de la tarde, mientras que después irá apareciendo nubosidad más compacta y se producirán algunos chubascos por la tarde-noche, que pueden ir acompañados de tormenta. La cota de nieve bajará hasta rondar los 1.000 o los 1.200 metros por la noche.

Las temperaturas diurnas ascenderán en la vertiente cantábrica, mientras que en la mediterránea no se esperan cambios. En las capitales están previstas máximas de 18 grados en San Sebastián y Bilbao y de 14 grados en Vitoria.

El viento del sur soplará con fuerza por la mañana. A lo largo de la tarde girará a componente oeste y perderá algo de fuerza en el interior pero en la costa mantendrá su intensidad.