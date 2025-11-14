El viento obliga a desviar un vuelo de Loiu a Barcelona procedente te Palma de Mallorca

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viento ha obligado a desviar a Barcelona un vuelo procedente de Palma de Mallorca que iba a aterrizar en Loiu. Estaba previsto que la aeronave aterrizara pasadas las 8.20 de la mañana de este viernes, pero el viento ha obligado a suspender la maniobra y finalmente el avión tomará tierra en Barcelona a las 9.30 horas, aproximadamente.

Según han informado a Europa Press fuentes del aeropuerto de Loiu a Europa Press, se trata del único vuelo que ha tenido que ser desviado este viernes por la incidencia climatológica.

El resto de vuelos que estaba previsto llegaran a Loiu este viernes, de Madrid (7.40 horas), Barcelona (8.20 horas) y Madrid (8.30 horas) han podido aterrizar, este último con un retraso de 10 minutos, han indicado.