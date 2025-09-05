Viento sur intenso y calor, con máximas de más de 30 grados, este sábado en Euskadi

BILBAO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi viento sur intenso y calor, con temperaturas máximas que superarán los 30 grados.

Los cielos estarán prácticamente despejados durante toda la jornada, con el viento soplando con intensidad del sur-sureste, lo que provocará que los termómetros superen fácilmente los 30 grados, especialmente en la vertiente cantábrica, donde alcanzarán los 34-36 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 15 y los 17 grados.

Se registrarán rachas muy fuertes de viento en zonas de montaña, sobre todo del este. Es probable que en el Valle del Ebro se formen nieblas a primeras horas.