Viento sur-sureste y temperaturas primaverales este sábado en Euskadi

Cielo nuboso - EUROPA PRESS

BILBAO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada con viento del sur-sureste que se hará notar en zonas de montaña especialmente, ayudando a que las temperaturas sigan en valores primaverales.

En el cielo habrá más nubes por la mañana que estos días pasados, siendo en general nubes de tipo medio y alto, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa, sobre todo en el interior.

Durante la tarde no se descarta algún chubasco ocasional algo más intenso.