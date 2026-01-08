Vientos fuertes, descenso de temperaturas y nieve a 700 metros, este viernes en Euskadi

Archivo - Nieve en Vitoria-Gasteiz - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una jornada marcada por fuertes vientos, descenso de las temperaturas y cota de nieve a 700 metros.

Los vientos del oeste y noroeste soplarán fuertes o muy fuertes, sobre todo en la zona costera y cumbres. De madrugada un frente dejará lluvia y a partir del mediodía una línea de inestabilidad dejará precipitaciones más abundantes que podrían ser persistentes, sobre todo en el norte, que podrían venir acompañados de granizo.

La cota de nieve bajará, situándose en torno a 700-800 metros por la tarde, y las temperaturas descenderán en la mitad norte, con máximas de entre 9-12 grados y mínimas que oscilarán entre los 3 grados en el interior y los 8 grados en la costa.