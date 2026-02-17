Vinos de Rioja Alavesa ven en Canadá "un mercado de oportunidad" y buscan nuevos nichos por la "complicada geopolítica"

Archivo - Un sumiller sirve vino de Rioja Alavesa - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, ha afirmado que Canadá es "un mercado de oportunidad" para los vinos de Rioja Alavesa, que buscan "nuevos nichos" como México, Autralia o Brasil, ante la "complicada geopolítica".

En una entrevista en Radio Vitoria, recogida por Europa Press, la consejera se ha referido a las previsiones de la campaña de la cosecha del vino para 2026, que "será de buena calidad". "Vamos a tener un vino y una cosecha estupenda en calidad", ha dicho.

Según ha recordado, en estos momentos, el sector "está pasando por situaciones complicadas", como el descenso del consumo de vino a nivel mundial, que "está obligando a ajustar las producciones a las ventas".

La consejera ha señalado que "hay un preocupación lógica" por si las ventas en 2026 "van o no a remontar" y permitir "no tener que activar tantas medidas extraordinarias entre ajuste y demanda".

Ha insistido en que las tendencias "son a la baja", derivadas de que hay una bajada del consumo, ya que si en los años 70 se bebía 40 litros por persona y año, en 2.000 la proporción se redujo a 20 litros y "sigue la bajada progresiva", que sitúa ahora el consumo en torno a 9 litros persona/año.

Por esta causa, existe un reajuste en las producciones, ya que los planes estratégicos de producción vitivinícola, "que es un sector intervenido", han ido en crecimiento. Por ello, se ha ido "trabajando para producir más y para satisfacer unas demandas de mercado, sobre todo internacional, que estaba creciendo mucho".

"Ahora hay que volver a reajustar un mercado, y no es fácil, porque antes se reajustaban las zonas y ahora se reajusta el mundo productivamente. Entre todos tenemos que intentar reorientar de nuevo la producción al consumo", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que "se está trabajando mucho" en el mercado internacional, "que está funcionando muy bien", con el "foco" puesto en países como México, con un 2,6% de ventas o Australia "que crece también", Irlanda o Francia.

Brasil también se ha abierto como mercado, "con unos crecimientos del 30%, contra decrecimientos de países mucho más maduros, como Reino Unido, o con la subida de los aranceles de Estados Unidos", donde Rioja Alavesa tenía "mucha comercialización de vino" y constituía el segundo mercado de exportación de Rioja Alavesa.

No obstante, considera que los vinos vascos se están "defendiendo bien" en el mercado internacional, también en precios, con subidas del valor del vino. "Es una línea a seguir reforzando y trabajando y abriendo nuevos mercados", ha insistido.

En el caso de Canadá, Amaia Barredo cree que "se abre un mercado de oportunidad", en el que se están abriendo distribuidores y bodegas. "Hay que ir buscando estos nuevos nichos dentro de la reorientación de toda esta geopolítica tan complicada", ha indicado.

Respecto al efecto de los aranceles en los vinos alaveses, ha apuntado que hay una reducción de ventas en EEUU, derivada sobre todo de la subida del coste del producto y el consumo en el país "se está viendo afectado".

"Hay cierto miedo y cierto recelo e inseguridad de los distribuidores de comprarte o no, al aplicar el arancel por una parte y por otra parte también, o hasta dónde van a alcanzar los precios del vino, porque han ido fluctuando permanentemente la propuesta de arancel", ha manifestado.