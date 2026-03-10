Vitoria acoge la exposición 'Puntadas de dignidad', para visibilizar la trata y la explotación sexual femenina

Presentación de la exposición 'Puntadas de dignidad' en el Palacio de Villa Suso - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha organizado la exposición 'Puntadas de dignidad' en el Palacio de Villa Suso, una muestra que utiliza la moda como herramienta de sensibilización para visibilizar la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, así como los procesos de recuperación y empoderamiento de las supervivientes. La exposición podrá visitarse del 10 al 29 de marzo en el Palacio de Villa Suso.

En su presentación de la muestra, la concejala de Igualdad de Vitoria-Gasteiz, Ana López de Uralde, y Beatriz Amparo, técnica de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta (APRAMP) y Carmen Girbea, formadora y superviviente de trata han explicado que esta exposición dibuja un "horizonte de esperanza en las vidas de aquellas personas que son obligadas a ejercer la prostitución, una de las formas de violencia contra las mujeres".

Asimismo, han apuntado que es una exposición "muy completa, ya que permite admirar nueve diseños confeccionados por estas mujeres y también escuchar sus duros testimonios".

Beatriz Amparo ha explicado la labor que realizan desde su asociación, cuyo objetivo es restituir y garantizar los derechos de las personas supervivientes de la trata de personas, mejorando sus condiciones de vida y ofreciendo alternativas reales a su situación, mientras Carmen Girbea ha narrado su trabajo como formadora, en el que consigue empoderar a las mujeres que llegan al programa con historias personales "dramáticas".

NUEVE DISEÑOS

La Sala Martín de Salinas, del Palacio de Villa Suso, ha sido el escenario elegido para acoger los nueve diseños confeccionados por las mujeres participantes en este programa. "Cada uno de ellos lleva el nombre de una de las supervivientes. El público vitoriano podrá contemplar el saber hacer de estas mujeres, que han confeccionado desde vistosos vestidos de gala hasta conjuntos funcionales compuestos por chaqueta y falda o chaqueta y pantalón", han manifestado, para destacar que el fin último de este evento "no es mostrar moda, sino concienciar sobre la lacra de la trata de personas".

"La trata de mujeres y niñas, especialmente con fines de explotación sexual, constituye una de las más flagrantes violaciones de los derechos humanos y uno de los más graves atentados contra la dignidad y la integridad de las personas. Por ello debemos combatirla, para lo que es fundamental la sensibilización a través de actividades como esta muestra. Invitamos a los vitorianos y las vitorianas a visitar la exposición", ha concluido la concejala.