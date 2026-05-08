Vitoria adjudica cuatro parcelas en Júndiz para el desarrollo de proyectos logísticos por un importe de 4 millones

Polígono de Júndiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Gasteizko Industria Lurra, S.A. (GILSA), sociedad urbanística del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha adjudicado cuatro parcelas en el polígono industrial de Júndiz para el desarrollo de proyectos logísticos, por un importe total de 3.972.128,40 euros, tal y como ha anunciado la alcaldesa, Maider Etxebarria, tras la rueda de prensa celebrada este viernes.

En ella, la alcaldesa ha destacado que, "con la venta de estas cuatro parcelas, Júndiz confirma su enorme atractivo". "Su situación estratégica y la presencia de destacadas industrias lo convierten en emplazamiento ideal para instalarse y crecer; con lo que esto supone para Vitoria-Gasteiz: más inversiones y creación de nuevos puestos de trabajo", ha subrayado.

Según ha trasladado, Mercadona S. A. ha adquirido tres parcelas que suman una superficie de 21.162,39 metros cuadrados, para lo que ha realizado una inversión de 2.677.042,34 euros. Gracias a ello, la firma de distribución española podrá ampliar su bloque logístico de Júndiz, que cuenta actualmente con 81.000 metros cuadrados, da servicio a más de 80 tiendas y genera 650 puestos de trabajo.

La edil ha querido poner en valor que, desde que esta empresa decidiera apostar por este parque empresarial ubicado en Vitoria-Gasteiz, ha invertido en él más de 200 millones de euros.

La nueva nave se dedicará al servicio de productos refrigerados y para su ejecución se estima una inversión cercana a los 14 millones de euros; 3 millones para la ejecución de las infraestructuras de la parcela y 11 millones para la construcción de la nave y la instalación de la solución logística automatizada. Gracias a este nuevo paso, Etxebarria ha resaltado que "Mercadona creará más de 60 nuevos puestos de trabajo".

Por otra parte, GILSA, ha adjudicado la parcela otra parcela de Júndiz a Mugafil S. A. para la ampliación de sus instalaciones. El terreno mide cerca de 14.600 metros cuadrados y su importe de venta ha sido de 1.295.086,16 euros.

La empresa cuenta en la actualidad con dos parcelas en el Sector 21 de Júndiz a las que sumará la nueva para poder dar respuesta a las necesidades de expansión previstas en su actividad, basada en el negocio del alambre, principalmente para reforzar su capacidad logística y de almacenamiento.

DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL

La creciente demanda de suelo industrial en este emplazamiento situado en la capital alavesa ha permitido a GILSA aprobar un incremento del precio de las parcelas del 3,43%, con un tope de 5 euros el metro cuadrado.

Gasteizko Industria Lurra, S.A., GILSA, es una sociedad pública que tiene el objetivo de estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial en Vitoria-Gasteiz mediante la venta de parcelas de suelo urbanizado. Se trata de una sociedad participada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un 57,13%, y Sprilur, con un 42,87%.