Vitoria aplicará en Abetxuko un proyecto de actuación prioritaria para agilizar la construcción de 70 viviendas

VITORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este viernes el anteproyecto de actuación prioritaria en una parcela del barrio de Abetxuko que permitirá agilizar los trámites urbanísticos para la construcción de 70 viviendas, de las que 42 serán tasadas y 28 libres de precio concertado.

La medida, aprobada por la Junta de Gobierno Local, permitirá recurrir a una herramienta prevista en la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo que simplifica los procedimientos administrativos y reduce los plazos de tramitación para impulsar actuaciones residenciales con viviendas de protección pública, ha informado el consistorio.

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha explicado que los proyectos de actuación prioritaria constituyen una nueva herramienta para "reducir plazos, simplificar procedimientos y dar mayor agilidad a la tramitación urbanística".

El proyecto de Abetxuko, situado junto al edificio del Áncora, es uno de los primeros de estas características que se ponen en marcha en Euskadi y se suma a otras iniciativas similares planteadas en municipios como Donostia-San Sebastián, Portugalete o Barrika, aunque estas se encuentran en una fase menos avanzada.

La actuación contempla la construcción de 42 viviendas tasadas y 28 libres de precio concertado, manteniendo el número máximo de viviendas y la edificabilidad urbanística establecidos en el planeamiento vigente. El desarrollo urbanístico permitirá levantar dos edificios en parcelas de 800 y 1.000 metros cuadrados. Uno de ellos contará con planta baja, seis alturas y ático, mientras que el segundo tendrá planta baja, siete alturas y ático.

Tras la aprobación del anteproyecto, la empresa promotora dispondrá de un plazo de dos meses para presentar un proyecto básico que deberá ajustarse a los criterios establecidos por el Ayuntamiento, han indicado.