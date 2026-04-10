Vitoria-Gasteiz acoge el Campeonato de España de Natación para personas con Discapacidad Intelectual

Campeonato de natación - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vitoria acoge hasta el domingo el Campeonato de España de Natación para personas con Discapacidad Intelectual, que se disputa en las piscinas cubiertas del Complejo Deportivo de Mendizorrotza y reúne a 258 deportistas procedentes de 52 clubes del Estado.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha explicado que la cita deportiva está organizada por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), la Federación Vasca de Deporte Adaptado y el propio Consistorio gasteiztarra.

El Campeonato se celebra por primera vez en Euskadi y Vitoria releva a Las Palmas de Gran Canaria como ciudad anfitriona. Hasta el próximo domingo se citarán nadadores de entre 9 y 65 años de diferentes comunidades autónomas, entre ellas, País Vasco, La Rioja, Navarra, Galicia, Cataluña, Andalucía, Canarias, Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.

La concejala de Deporte, Ana López de Uralde, ha señalado que "más allá del carácter competitivo, la cita representa el compromiso con la visibilización y la integración de las personas con discapacidad a través del deporte".

"Además, es una oportunidad para poner en valor la calidad de nuestras instalaciones deportivas, reafirmar el compromiso de la ciudad con la igualdad de oportunidades y abrir Vitoria-Gasteiz a todas las personas que nos visitan", ha valorado.

Este Campeonato de España de Natación es la cita más importante del año en la especialidad, otorga títulos oficiales y actúa como referencia para lograr marcas mínimas homologadas y para la evaluación técnica de FEDDI de los deportistas, con vistas a futuras citas internacionales, como los Virtus Summer European Games, que se celebrarán en julio en Polonia.

La competición se desarrolla en las categorías absolutas S-14 (general) y S-15 (síndrome de down), S-16 natación adaptada, S-17 habilidades, sub-18 y máster. Las pruebas se reanudan esta tarde y el sábado se desarrollarán en horario de mañana, de 9.30 a 12.30 horas, y por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas. El campeonato concluirá el domingo con una última sesión, de 9.30 a 11.30 horas.