Vitoria-Gasteiz acoge este fin de semana la actuación del Cor Jove de L'Escola Municipal de Música de Mollet del Vallès

Escuela Municipal de Música Luis Aramburu - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cor Jove de l'Escola Municipal de Música de Mollet del Vallès visitará Vitoria-Gasteiz este fin de semana, donde tienen programadas varias actividades que arrancan este viernes con su presencia en el concierto programado en la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu con el alumnado de la sección de folklore.

En un comunicado, el Ayuntamiento gasteiztarra ha informado de que al día siguiente tendrán la oportunidad de conocer la Catedral de Santa María en una visita guiada, para más tarde realizar el primer ensayo en el auditorio de la Escuela.

Por lo tarde, tras otro nuevo ensayo con los miembros de la Escolanía 'Kantabil' de Luis Aramburu, ofrecerán un concierto conjunto, a las 19.30 horas, en el auditorio del centro.

La Escuela Municipal de Música y Danza de Mollet del Vallès es un espacio educativo y cultural de referencia en la ciudad desde su fundación en 1991, que promueve el aprendizaje artístico desde edades tempranas hasta niveles más avanzados en música y danza.

El centro ofrece una formación musical integral que abarca lenguaje musical, práctica instrumental, danza y actividades colectivas. Todo ello, fomentando un entorno creativo, acogedor y participativo donde el alumnado de diferentes edades desarrolla sus habilidades.

El Cor Jove de l'Escola Municipal de Música de Mollet del Vallès está formado por 19 chicas de edades comprendidas entre 14 y 26 años. Su repertorio es muy variado, desde grandes maestros de la música clásica como Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart y Fauré hasta reconocidos compositores actuales del canto coral como Bob Chilcott y John Rutter.

Michael Jackson, Queen, Elvis Presley y temas clásicos del jazz, pop y música tradicional de diferentes países están también en su repertorio. Asimismo, interpretan obras tanto a capella como acompañadas por piano, orquesta o Jazz Band.