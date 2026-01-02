Vitoria-Gasteiz acogerá el 5 de enero un completo programa de actividades dedicadas a los Reyes Magos

Los Reyes Magos llegarán a la estación de tren a las 11.00 horas - A.V.

VITORIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá este próximo 5 de enero un completo programa de actividades dedicadas a los Reyes Magos, que llegarán a la estación de tren a las 11.00 horas y se subirán en varios vehículos clásicos de la Asociación Araba Classic Club.

Acompañados por carteros reales, un tractor cargado de regalos, una fanfarre y el espectáculo del grupo italiano de abanderados Sbandieratori de Fossano recorrerán la calle Dato hasta la Plaza Nueva, donde tendrá lugar el saludo desde el balcón principal de la Casa Consistorial a todos los niños y niñas de la ciudad, sobre las 11.20 horas.

Más tarde, recibirán a los más pequeños en el Palacio de Villa Suso, desde la entrada de Fray Zacarías, de 12.15 a 18.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cerrará la jornada la Cabalgata de Reyes, que comenzará a las 19.00 horas en la Plaza de Bilbao, para recorrer las calles Francia, Paz, Ortiz de Zárate, Florida, Ramón y Cajal, Micaela Portilla, Lascaray y finalizar en el cruce de la Avenida de Gasteiz con Beato Tomás de Zumárraga.

Al igual que el pasado año, en el último tramo del recorrido (en la Avenida de Gasteiz, antes de llegar al cruce con Beato Tomás de Zumárraga) se bajará el volumen de la cabalgata con el objetivo de que las personas con trastornos del espectro autista y con discapacidad auditiva, puedan disfrutar de ella con comodidad. Se trata de una petición de diferentes asociaciones de Trastornos del Espectro Autista de la ciudad.

La Cabalgata contará con siete carrozas: las tres primeras de fantasía, las tres de los Reyes Magos y la última desde la que se lanzarán los caramelos.

Además, cuatro grupos de teatro y una batucada acompañarán a los Reyes Magos: el grupo italiano de abanderados/as Sbandieratori de Fossano, desde Madrid Bambolea 'Ardentia' que presenta un espectáculo de luz, malabares, fuego y pirotecnia fría, el catalán Todozancos 'Cercles' que llenará de luz las calles sobre zancos, el alemán Stelzen Art que presenta 'Enchanted garden' un bosque encantado, y la Batucada Batá desde Iruña.

Completan el desfile la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz, Apdema, Asociación Afroamericana, el programa Kalez Kale, la Asociación Comparsa Carnaval Abetxuko, la asociación cultural de teatro Carpe Diem y Serezade. El evento cuenta también con la colaboración de Auto Electricidad Ondo. En total, ascienden a 300 las personas participantes.