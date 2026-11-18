El paisaje de Rioja Alavesa será uno de los protagonistas de este encuentro - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá del 23 al 26 de noviembre la primera edición de 'Enoways, Encuentro Internacional de Enoturismo de Euskadi', una iniciativa que nace con el objetivo de posicionar al País Vasco como destino internacional de referencia en este segmento turístico, conectando vino, cultura, paisaje, gastronomía y experiencias.

El encuentro reunirá a cerca de 60 participantes procedentes de distintos países, entre periodistas y medios de comunicación especializados, turoperadores y creadores de contenido, que tendrán la oportunidad de conocer la oferta enoturística vasca y sus posibilidades como producto turístico de calidad, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Este foro plantea una aproximación al enoturismo que va más allá de la visita tradicional a las bodegas. De esa forma, la propuesta sobre la que se basa el encuentro consiste en mostrar cómo el vino y otras bebidas vinculadas a la identidad vasca, como el txakoli y la sidra, forman parte de una cultura y de una manera de entender el territorio en la que también tienen cabida la gastronomía, el patrimonio, la arquitectura, el paisaje y las personas que mantienen vivos estos proyectos.

Uno de los elementos diferenciales de este foro será su programa de experiencias profesionales, diseñado específicamente para los distintos perfiles participantes. Durante las jornadas, los asistentes se distribuirán en grupos para recorrer los tres territorios a través de nueve propuestas que combinan visitas a bodegas, catas, experiencias gastronómicas y descubrimiento del patrimonio cultural y natural.

En Álava, una de las propuestas acercará a los periodistas a la viticultura regenerativa y a una nueva generación de productores que sitúa el respeto al territorio, la biodiversidad y la mínima intervención en el centro de su trabajo.

El recorrido incluirá proyectos como Bodegas Bhilar, Oxer Wines y El Sacramento-Viña Leizaola, y finalizará con una experiencia gastronómica en Arrea, el restaurante de Edorta Lamo en Campezo, distinguido con una estrella Michelin y una Estrella Verde.

ARQUITECTURA Y VINO

Otra de las rutas estará dedicada a la arquitectura, el arte y el vino, con un recorrido por tres bodegas diseñadas por arquitectos galardonados con el premio Pritzker: Marqués de Riscal, de Frank Gehry; Ysios, de Santiago Calatrava; y Bodegas Faustino, con el proyecto El Legado de Norman Foster, reconocido con el premio Best of Wine Tourism 2026 en la categoría de Arquitectura.

La tercera experiencia permitirá a los turoperadores profundizar en la identidad vitivinícola de los pueblos de Rioja Alavesa, con visitas a Páganos, Samaniego, Viñedos de Páganos y Remírez de Ganuza, además de una propuesta gastronómica en el Palacio de Samaniego.

Las experiencias guipuzcoanas mostrarán la relación entre el paisaje, las bebidas tradicionales y la gastronomía. La primera propuesta, dirigida a creadores de contenido, explorará la influencia del mar en el txakoli de Getaria. Incluirá una visita a K5 Zarautz, una travesía marítima entre Zarautz y Getaria, una visita a la bodega Txomin Etxaniz y una comida en Elkano, restaurante de Aitor Arregui distinguido con una estrella Michelin y reconocido internacionalmente por su cocina del pescado a la brasa.

SIDRA Y NAVEGACIÓN

La segunda propuesta, destinada a la prensa, descubrirá la historia de la sidra vasca y su relación con la navegación y los balleneros que cruzaron el Atlántico. El itinerario incluirá Albaola, el Museo Naval de Pasaia; Petritegi, que cumple cien años en 2026; Sagardo Etxea, centro de referencia de la sidra vasca; y el caserío-museo Igartubeiti, del siglo XVI, donde se conserva un antiguo lagar. La jornada concluirá con una experiencia gastronómica en Iriarte Jauregia.

Por último, los turoperadores especializados conocerán la Gipuzkoa interior a través de una ruta que conectará la txakolindegia familiar Inazio Urruzola, el histórico mercado de Ordizia, Hika Txakolina -impulsora del primer txakoli sin alcohol del mundo- y Casa Julián de Tolosa, uno de los grandes referentes de la parrilla vasca.

Las tres propuestas vizcaínas permitirán mostrar la diversidad de proyectos que conviven en torno al txakoli. La experiencia dirigida a la prensa recorrerá la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y conectará dos proyectos vitivinícolas de referencia, Itsasmendi y Gorka Izagirre, con una visita a Azurmendi, restaurante de Eneko Atxa distinguido con tres estrellas Michelin y reconocido por su compromiso con la sostenibilidad. La jornada finalizará con una comida en ENEKO Larrabetzu.

PATRIMONIO INDUSTRIAL Y GASTRONOMÍA

Los creadores de contenido descubrirán la relación entre el txakoli, el patrimonio industrial y la gastronomía a través de las bodegas Magalarte Lezama y Doniene Gorrondona, esta último referente en la recuperación del txakoli tinto de Bakio. La experiencia incluirá también una visita al Puente de Bizkaia, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y una comida en El Paladar by Zuriñe García.

Finalmente, los turoperadores conocerán el interior de Bizkaia a través de una propuesta que une paisaje rural y alta gastronomía. El recorrido incluirá Txispa, el restaurante de Tetsuro Maeda en Atxondo, con una estrella Michelin; una actividad gastronómica en torno a la elaboración de la Carolina de Bilbao; y una visita al viñedo y la bodega de Garena, que culminará con una experiencia gastronómica en su restaurante.

Enoways, liderado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, cuenta con la colaboración institucional de los departamentos de Turismo de las Diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Álava, el Basque Coulinary Center y la Ruta del Vino de Rioja Alavesa.