Vitoria-Gasteiz adjudica por 245.587 euros el contrato para el proyecto de reverdecimiento del Casco Medieval

Infografía del proyecto de reverdecimiento del Casco Medieval - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha adjudicado, por 245.587 euros y un plazo de ejecución de 18 semanas, el contrato para ejecutar el proyecto de reverdecimiento del eje Cantón Carnicerías-Santa Ana, actuación que permitirá iniciar las obras para naturalizar el Casco Medieval y "avanzar en la incorporación de infraestructura verde en el corazón histórico de la ciudad".

Según ha informado el consistorio en un comunicado, este proyecto forma parte del programa europeo LIFE IP Urban Klima 2050, coordinado por el Gobierno Vasco, y se enmarca en la estrategia municipal para adaptar la ciudad al cambio climático a través de soluciones basadas en la naturaleza.

La actuación se desarrollará en un eje clave del Casco Medieval que conecta distintos cantones y calles como el Cantón de las Carnicerías, la calle Sociedad Vascongada, la calle Gasteiz, el Cantón de Santa Ana, parte de San Vicente de Paúl y la calle San Ildefonso.

El objetivo es "naturalizar y embellecer estos espacios, generando zonas más amables, habitables y sostenibles, que fomenten la convivencia, el descanso y la vida cotidiana en un entorno patrimonial", ha detallado el ayuntamiento.

El proyecto introduce el concepto de los "Kaikus", grandes jardineras circulares de acero y madera que combinarán vegetación, bancos y plataformas, adaptándose a las pendientes de los cantones. Estas piezas servirán como micro islas verdes que aportarán "frescor, sombra y biodiversidad, con plantas de bajo mantenimiento y escasa necesidad de riego".

"Con esta adjudicación damos un paso importante para hacer realidad el reverdecimiento del Casco Medieval. Queremos un casco histórico más verde, más habitable y mejor preparado para el futuro, demostrando que la sostenibilidad y el patrimonio pueden avanzar de la mano", ha señalado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

Este proyecto piloto permitirá testar soluciones replicables en otros puntos de la almendra medieval, "consolidando una línea de trabajo que busca extender la infraestructura verde al centro histórico de la ciudad", ha añadido.