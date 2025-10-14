Vitoria-Gasteiz alcanza el 40% en la tasa de recogida selectiva de residuos

Los datos de la capital alavesa están 14 puntos por encima de la media de España

VITORIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital alavesa ha llegado a la cifra del 40% en la tasa de recogida selectiva de residuos, según los datos aportados en la última entrega del Inventario de Residuos Municipales 2024 recogidos en el Observatorio Foral de Residuos, lo que "supone un avance significativo".

Así lo ha destacado este martes en comisión municipal, el concejal de Gestión Ambiental, Pascual Borja, quien ha señalado el modelo de recogida actual "sitúa a Vitoria-Gasteiz a la cabeza de España dentro de la relación de municipios que optan por un sistema de reciclaje voluntario, como es el de los contenedores abiertos".

Según ha informado, los datos de la capital alavesa sobre la recogida selectiva están 14 puntos por encima de la media del Estado, situado en el 26%, según se desprende del último informe.

El diagnóstico del documento refleja que en la capital alavesa la recogida de vidrio está en los niveles de cumplimiento que señala la Ley 7/2022 de residuos. En lo referido al papel, cartón y envases, se está muy próximo a esos objetivos, mientras que "hay que seguir avanzando y progresando en la recogida de la fracción orgánica".

Entre la serie de datos que permiten a Vitoria-Gasteiz alcanzar esa cota del 40% de recogida selectiva, se encuentra el incremento cercano al 10% en la recogida de materia orgánica selectiva. "Con la densidad de materia orgánica, una subida del 10% suponen muchas toneladas de residuo. Es un dato muy importante y que supone un auténtico salto de calidad", ha concretado Borja.

En el capítulo de la recogida selectiva de los restos de poda, el aumento ha sido del 20%, mientras que el crecimiento del papel y cartón depositado en el contenedor azul ha sido del 16%.

La misma línea de aumento se ha mantenido en lo referido a la recogida de los denominados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que ha aumentado en un 11%. Por último, es también reseñable la reducción de uso del vertedero municipal como destino final, que acumula un descenso del 18% en los últimos diez años.