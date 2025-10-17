Vitoria-Gasteiz analizará la posibilidad de crear un cementerio de animales de compañía

El Pleno gasteiztarra aprueba por unanimidad analizar la cuestión

VITORIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha instado al Consistorio a valorar la posibilidad de la creación de un espacio público para el recuerdo y despedida de los animales de compañía fallecidos".

En este sentido, "estudiará y analizará la idoneidad de parcelas municipales, el modelo de gestión más adecuado, el encaje normativo y sanitario, así como las implicaciones económicas y sociales del proyecto", para poder llevarlo a cabo.

La cámara municipal ha aprobado por unanimidad, EH Bildu, PSE, PP, PNV y Elkarrekin, una enmienda transaccional de PSE, PNV y Elkarrekin a una propuesta original de la coalición morada en el pleno municipal de este viernes.

El concejal de Elkarrekin Vitoria Óscar Fernández ha reclamado la creación de un cementerio para animales de compañía en Vitoria-Gasteiz, para que las personas a cargo de animales de compañía, que "van en aumento en el municipio, dispongan de un espacio singular para despedirse de sus animales cuando fallezcan, dar sepultura a sus cuerpos y mantener vivo el recuerdo del vínculo perdido".

Por otro lado, ha señalado que en los hogares en Vitoria-Gasteiz, según datos oficiales, son 36.430 los perros censados y más de 2.200 los gatos, aunque en el caso de los felinos son muchos más los que viven en los hogares gasteiztarras y no consta su registro. Por ello, ha considerado necesario que se estudie la idoneidad de disponer de un cementerio para animales de compañía en el municipio.

"El fallecimiento de estos animales supone un duro trance para muchas personas. Como paso conveniente para vivir y cerrar esos procesos de duelo, se recomienda realizar despedidas de los animales y el enterramiento o incineración de sus cuerpos. Un cementerio municipal para animales de compañía puede ayudar a transitar dicho duelo" ha argumentado el concejal.

ANALIZAR CON RIGOR

La concejala de Salud, Ana López de Uralde, ha optado por "analizar y abrir el abanico, para escuchar las distintas sensibilidades y evaluar una respuesta a esta iniciativa, antes de tomar una solución concreta".

"Hay demasiadas preguntas que deben ser analizadas y, por eso, creemos que el primer paso debe ser hacer un estudio riguroso y participativo. No queremos cerrar puertas a ninguna opción, pero tampoco debemos precipitarnos con una fórmula concreta sin haber valorado todas las alternativas", ha argumentado.

La concejala de Educación, Sonia Díaz de Corcuera (PNV), se ha mostrado a favor de "la necesidad de la implantación de un cementerio público" para animales, con la dignidad que merecen, evitando entierros ilegales y ofreciendo opciones transparentes para todas las familias".

Aún así, ha señalado esta posibilidad supone "una serie de retos y obligaciones a tener en cuenta". "La implantación de un cementerio municipal requiere cumplir estrictas normas y normativas sanitarias y ambientales, desde el diseño del recinto, que debe incluir sistemas de gestión de residuos, control de lisiviados y mantenimiento higiénico, hasta la ubicación, que tiene que ser siempre consensuada y socialmente aceptada", ha manifestado.

La concejala de EH Bildu Aitziber Salazar ha valorado positivamente la posibilidad de "ofrecer un espacio digno para despedir a los animales de compañía", pero ha defendido que "no se puede trasladar la responsabilidad de la gestión de los enterramientos de animales directamente a los ayuntamientos", ya que su "prioridad debe ser garantizar y reforzar los servicios públicos y bienestar de las personas".

Por último, el concejal del PP Alfredo Iturricha se ha mostrado también a favor de analizar la propuesta y valorar la cuestión "con más cariño y profundidad, para ver qué pasos dar en este terreno", ya que es un "tema bastante comprometido con diferentes aristas económicas, de espacio y de gestión que hay que estudiar en profundidad".